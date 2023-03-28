Что такое Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра — одна из главных православных святынь. Основана в 1051 году монахом Антонием Печерским в пещерах Берестовского холма на правом берегу Днепра. С XI века монастырь стал одним из важнейших культурных и церковных центров Древнерусского государства, в лавре велись летописи, а также была собственная иконописная школа. Сейчас на территории лавры располагается резиденция предстоятеля Украинской православной церкви в составе Московского патриархата. Монастырь занимает площадь около 28 га, включает 13 храмов и 3 колокольни. Делится на Верхнюю и Нижнюю лавры, территория между ними разделена оврагом.

Нынешнее здание главного в комплексе Успенского храма было построено в 2000 году в Верхней лавре (до этого несколько раз перестраивалось, в 1941 году взорвано немецкими войсками во время оккупации). Вторым по значению архитектурным сооружением комплекса является Трапезная церковь. В Верхней лавре также расположен Национальный историко-культурный заповедник, в составе которого 144 памятника истории и культуры. Фондовая коллекция музеев лавры превышает 70 тыс. экспонатов. Среди преподавателей и выпускников лавры были такие известные российские деятели, как Симеон Полоцкий и Феофан Прокопович.

В Нижней лавре находятся комплекс пещер и монастырь с более чем 200 монахами, а также Киевская духовная семинария и Киевская духовная академия. Протяженность пещер составляет примерно полкилометра, там покоятся мощи свыше 120 святых, включая, как заявляют в лавре, автора «Повести временных лет» Нестора и богатыря Ильи Муромца.