ФСБ: задержан житель Крыма, сообщавший СБУ сведения о перевозке военных грузов

Федеральная служба безопасности сообщила, что раскрыла в Крыму «сторонника украинских националистов». Будучи гражданином России он, по заданию украинских спецслужб, передавал информацию о военных грузах, следующих через Крым в зону спецоперации, отмечает ФСБ. После задержания он выдал схрон со взрывчаткой — около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции»,— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания и подтвердил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сам он заключен под стражу.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с, как утверждается, задержанным. В нем есть кадры, на которых двое людей в гражданской одежде задерживают человека на велосипеде. На видео человек рассказывает, что ему предложили сотрудничество в 2020 году, когда он ездил на Украину. По его словам, в 2020 и 2021 годах с ним выходили на связь раз в неделю или раз в месяц, после ввода российских войск на Украину контакты участились. Мужчина на видео утверждает, что собирал информацию о перевозке военных грузов.

9 августа ФСБ отчиталась о задержании мужчины, которого подозревают в подрыве газопровода в Крыму в июне этого года. По версии спецслужбы, он действовал по заданию украинских спецслужб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсант пожаловался на шантаж».