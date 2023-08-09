ФСБ: задержан диверсант, взорвавший крымский газопровод по заданию СБУ

ФСБ заявила, что задержала в Крыму гражданина России, которой подозревается во взрыве газопровода в крымском поселке Кореиз в июне. По версии спецслужбы, он действовал по заданию украинских спецслужб и уже дал признательные показания. Мужчина арестован.

Как утверждает ФСБ, мужчину 1980 года рождения завербовали в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области сотрудники украинских спецслужб. Он якобы прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего отправился в Крым.

«По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник. В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства "С-4", массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения "ЭДП", два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд»,— говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (теракт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные покупка, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

23 июня в поселке городского типа Кореиз в районе Ялты в Крыму был поврежден газопровод. Из-за инцидента около 500 человек оставались без газа. В соцсетях писали о вероятном взрыве на объекте, никто не пострадал.

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Лаура Кеффер