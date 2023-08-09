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Коммерсантъ FM
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Диверсант пожаловался на шантаж

В Крыму арестовали гражданина РФ, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб

ФСБ сообщило о задержании в Крыму завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего подрыв газопровода в курортном поселке Кореиз на Южном берегу полуострова. На допросе мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами при помощи шантажа и угроз. Однако на следствие эти признания не произвели впечатления. Как сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах, силовики не исключают, что он причастен и к другим диверсиям на территории полуострова.

Сергей Ержов

Сергей Ержов

Фото: из личного архива Сергея Ержова

Сергей Ержов

Фото: из личного архива Сергея Ержова

По информации ЦОС ФСБ, ночью 23 июня гражданин России 1980 года рождения, выполняя задание украинских кураторов, подорвал газопровод в поселке Кореиз.

Как ранее сообщал «Ъ», по подозрению в совершении данного преступления в начале июля был задержан и заключен под стражу 42-летний Сергей Ержов.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В принадлежащем ему гараже силовики изъяли 2 кг иностранного пластичного взрывчатого вещества С-4, два электродетонатора военного назначения, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

На допросе мужчина признался чекистам, что был шантажом завербован украинскими спецслужбами летом 2022 года в городке Павлограде под Днепропетровском. По его словам, украинская полиция и сотрудники СБУ задержали его по надуманному поводу и позже стали шантажировать из-за российского гражданства. «Старший представился сотрудником СБУ, сказав, что в покое меня не оставят и посадят за двойное гражданство, и предложил мне сотрудничество»,— заявил Ержов.

После прохождения курса разведывательнo-диверсиoнной подгoтовки мужчина получил российский паспорт в Москве и отправился в Крым.

В марте кураторы поручили ему забрать из тайника самодельное взрывное устройство и найти магистральную газовую трубу.

Ночью 23 июня Ержов установил заряд на газопроводе в Кореизе в районе Ялты, отошел на сто метров и нажал на кнопку взрывателя. В результате диверсии, по данным местных властей, без газа на полдня осталось более 500 абонентов.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, силовики устанавливают все обстоятельства его противоправной деятельности, полагая, что он был причастен к ряду других диверсий на полуострове.

Ранее Южный военный окружной суд приговорил жителя Симферополя, готовившего теракт на железнодорожных путях на севере Крыма и призывавшего убивать русских людей, к десяти годам колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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