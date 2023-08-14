В Галерной гавани согласовали жилую застройку

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга согласовала перевод 13 земельных участков в Галерной гавани на Васильевском острове в зону высотной жилой застройки. Протоколы заседаний комиссии опубликованы на сайте комитета по градостроительству.

Соответствующие заявки направило «АО РИФ», зарегистрированное в 2008 году в Петербурге. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Компания попросила перевести 13 участков общей площадью 5,9 га из зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И1 в зону высотной жилой застройки. Участки, указанные в заявке, находятся между площадью Беллинсгаузена, Прибалтийской площадью, улицей Кораблестроителей, Шкиперским протоком и транспортной развязкой ЗСД неподалеку Два других участка в районе Галерной гавани – площадью 2,6 и 3,6 га – комиссия согласилась перевести в деловую зону.

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