Сегодня исполняется 75 лет спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Швыдкой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет министр юстиции Константин Чуйченко:

— Уважаемый Михаил Ефимович! Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы авторитетнейший специалист в области театра и кино, человек колоссального трудолюбия и таланта. Ваше великолепное знание истории и особенностей дипломатического искусства позволяют Вам долгие годы плодотворно работать на благо России. Вы являетесь не только инициатором крупных творческих проектов, но также твердо отстаиваете интересы страны на международном уровне. Со свойственной Вам принципиальностью Вы защищаете традиционные ценности и самобытность отечественной культуры, помогаете вернуть на родину наше наследие. А еще Вы настоящий и при этом очень деликатный товарищ и друг! Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»