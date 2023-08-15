Южная Корея предложила КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на помощь

Сегодня в КНДР и Южной Корее отмечается 78-я годовщина освобождения Кореи от японской оккупации. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в праздничной речи заявил, что собирается продолжать работать над инициативой о предоставлении КНДР гуманитарной помощи в обмен на денуклеаризацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: Reuters Юн Сок Ёль

Фото: Reuters

Юн Сок Ёль заявил, что для устранения ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР нужен обмен данными между Южной Кореей, Японией и США о северокорейских ракетах в реальном времени.

«Мы построим мир на основе подавляющей силы, упорно работая над смелой инициативой. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы власти Северной Кореи выбрали путь диалога и сотрудничества, а не ядерного оружия и ракет, чтобы они могли улучшить жизнь своего населения»,— сказал Юн Сок Ёль (цитата по «Рёнхап»).

В прошлом году в речи в честь годовщины Юн Сок Ёль впервые рассказал об инициативе о денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гуманитарную помощь. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон говорила, что страна не согласится на это предложение.

О ситуации в КНДР — в материале «Ъ» «Экспертам ООН не дается групповая работа».

Олеся Павленко