Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспертам ООН не дается групповая работа

Члены Совбеза не могут договориться о координаторе группы по Северной Корее

Работа специальной группы экспертов, которая в ООН следит за исполнением санкций в отношении КНДР, оказалась под угрозой паралича: Россия и Китай не хотят продлевать мандат координатора этого механизма, британца Эрика Пентон-Воака, считая его предвзятым. В марте группа под руководством господина Пентон-Воака опубликовала доклад с утверждением о том, что Северная Корея поставляет России оружие. В Москве и Пхеньяне такое сотрудничество категорически отрицают. США и их западные союзники же обвиняют РФ и Китай в «обструкционизме».

Фото: Toru Hanai / Reuters

Фото: Toru Hanai / Reuters

Если вопрос с мандатом Эрика Пентон-Воака не решится до конца мая, то группа экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР, вероятно, не сможет более выполнять свои функции. При этом буквально полтора месяца назад все члены Совбеза ООН — включая РФ и Китай — проголосовали за продление мандата самой группы до 30 апреля 2024 года.

Но споры вокруг фигуры координатора механизма кажутся тупиковыми. По данным источников специализирующегося на северокорейской тематике издания NK News, Россия и Китай разошлись с США, Великобританией и Францией в оценке работы Эрика Пентон-Воака. Собеседники портала называют разногласия беспрецедентными. Из-за этого группа экспертов, работу которой он координирует, уже оказалась на грани паралича: ее члены временно лишились доступа в здание ООН, а вскоре их пропуска могут быть и вовсе аннулированы, а телефоны и электронная почта — заблокированы.

Группа экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи была создана в 2009 году (резолюцией 1874 Совбеза ООН). В нее входят восемь специалистов, чьи кандидатуры утверждаются генсеком ООН. Главная задача этой структуры — оказывать информационную поддержку комитету Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР (учрежден в 2006 году в соответствии с резолюцией 1718). В этот комитет входят все члены Совбеза, и он, в отличие от группы экспертов, может принимать решения, обязательные к исполнению.

При этом в комитете (в отличие от ситуации в группе экспертов) у российского и китайского представителей есть право вето. Эксперты играют скорее консультативную роль. Среди прочего они дважды в год выпускают отчеты о том, насколько тщательно соблюдаются международные санкции в отношении Пхеньяна.

Как Северная Корея провела баллистический пуск и признала российские референдумы

Последний доклад группы (он вышел в марте) вызвал нарекания в Москве. «Координатор должен строго следить за тем, чтобы содержание представляемых в Совет Безопасности ООН группой экспертов докладов соответствовало высоким стандартам доказательности нарушения санкций и строгой методологии,— напомнил информированный источник “Ъ” в госструктурах РФ.— В то же время в последнем мартовском докладе группы под давлением американцев координатор при поддержке западных коллег настоял на включении в документ неподтвержденных сообщений о поставках вооружений из КНДР в Россию. Такое раньше представить было невозможно».

В докладе действительно говорится об экспорте оружия из Северной Кореи в РФ, хоть соответствующие данные и названы неподтвержденными. «С сентября 2022 года официальными лицами США делались публичные заявления о том, что из КНДР экспортировались в РФ боеприпасы (артиллерийские снаряды, пехотные реактивные снаряды и ракеты). Эти утверждения последовательно отвергались КНДР и Россией,— сказано в обзоре.— В январе 2023 года правительство США обнародовало снимки, где, как утверждается, изображена доставка в Российскую Федерацию пехотных реактивных снарядов поездом. В рамках своего расследования группа проанализировала спутниковые снимки поезда, который 18 ноября 2022 года проследовал из Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Расследования продолжаются».

При этом в докладе есть пометка, что один из членов группы (его имя и страна происхождения не приведены) не согласился с вышеприведенными формулировками, сочтя их «преждевременными».

Ранее официальные представители РФ и КНДР неоднократно называли сообщения о поставках боеприпасов из Пхеньяна в Москву безосновательными и недостоверными. «В числе основных функций координатора группы — обеспечение взаимодействия с другими экспертами на демократичной и инклюзивной основе. Очевидно, Эрик Пентон-Воак не справился с возложенными на него обязанностями, что и послужило поводом для серьезных возражений российской и китайской делегаций в отношении его переназначения в качестве координатора»,— отметил собеседник “Ъ” в российских госструктурах.

По его словам, ситуация вокруг британца не беспрецедентная: и ранее координаторы группы покидали свой пост, не отслужив положенный пятилетний срок. «В целом, учитывая тот факт, что Россия и Китай 23 марта поддержали в Совете Безопасности ООН продление мандата группы экспертов до 30 апреля 2024 года, позиция западных постоянных членов Совбеза — Британии, США и Франции,— цепляющихся за кандидатуру Пентон-Воака, выглядит странной и может стать причиной паралича работы группы»,— настаивает собеседник “Ъ”. В то же время источник призывает не драматизировать ситуацию вокруг экспертной группы, поскольку до ее создания в 2009 году комитет на протяжении трех лет сам «эффективно выполнял функции надзорного органа за выполнением резолюций».

США же считают позицию России и Китая по северокорейской проблеме «обструкционистской». Об этом заявила на очередном заседании Совбеза по тематике КНДР постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Три государства—члена ООН отказываются заниматься добросовестной дипломатией: КНДР, которая продолжает игнорировать наши многочисленные предложения о диалоге, Китай и Россия, чей обструкционизм в совете поощряет КНДР к безнаказанным запускам баллистических ракет,— объявила госпожа Томас-Гринфилд.— Китай и Россия скажут вам, что они не защищают КНДР. Но их действия говорят громче слов».

Как Сергей Лавров западных коллег за развал ООН отчитывал

На данный момент в отношении Северной Кореи действуют десять санкционных резолюций Совета Безопасности ООН, призванных ограничить возможности Пхеньяна развивать свои ядерную и ракетную программы. В прошлом году США и их союзники в ответ на испытания северокорейскими военными межконтинентальных баллистических ракет представили новую резолюцию, призванную еще больше ужесточить экономические санкции в отношении КНДР. Россия и Китай эту инициативу, однако, не поддержали. Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда отметил, что ранее принятые резолюции «ударили прежде всего по жизни обычных северокорейцев». И предупредил, что дальнейшее ужесточение санкций «не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер».

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...