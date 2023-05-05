Экспертам ООН не дается групповая работа

Работа специальной группы экспертов, которая в ООН следит за исполнением санкций в отношении КНДР, оказалась под угрозой паралича: Россия и Китай не хотят продлевать мандат координатора этого механизма, британца Эрика Пентон-Воака, считая его предвзятым. В марте группа под руководством господина Пентон-Воака опубликовала доклад с утверждением о том, что Северная Корея поставляет России оружие. В Москве и Пхеньяне такое сотрудничество категорически отрицают. США и их западные союзники же обвиняют РФ и Китай в «обструкционизме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toru Hanai / Reuters Фото: Toru Hanai / Reuters

Если вопрос с мандатом Эрика Пентон-Воака не решится до конца мая, то группа экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР, вероятно, не сможет более выполнять свои функции. При этом буквально полтора месяца назад все члены Совбеза ООН — включая РФ и Китай — проголосовали за продление мандата самой группы до 30 апреля 2024 года.

Но споры вокруг фигуры координатора механизма кажутся тупиковыми. По данным источников специализирующегося на северокорейской тематике издания NK News, Россия и Китай разошлись с США, Великобританией и Францией в оценке работы Эрика Пентон-Воака. Собеседники портала называют разногласия беспрецедентными. Из-за этого группа экспертов, работу которой он координирует, уже оказалась на грани паралича: ее члены временно лишились доступа в здание ООН, а вскоре их пропуска могут быть и вовсе аннулированы, а телефоны и электронная почта — заблокированы.

Группа экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи была создана в 2009 году (резолюцией 1874 Совбеза ООН). В нее входят восемь специалистов, чьи кандидатуры утверждаются генсеком ООН. Главная задача этой структуры — оказывать информационную поддержку комитету Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР (учрежден в 2006 году в соответствии с резолюцией 1718). В этот комитет входят все члены Совбеза, и он, в отличие от группы экспертов, может принимать решения, обязательные к исполнению.

При этом в комитете (в отличие от ситуации в группе экспертов) у российского и китайского представителей есть право вето. Эксперты играют скорее консультативную роль. Среди прочего они дважды в год выпускают отчеты о том, насколько тщательно соблюдаются международные санкции в отношении Пхеньяна.

Последний доклад группы (он вышел в марте) вызвал нарекания в Москве. «Координатор должен строго следить за тем, чтобы содержание представляемых в Совет Безопасности ООН группой экспертов докладов соответствовало высоким стандартам доказательности нарушения санкций и строгой методологии,— напомнил информированный источник “Ъ” в госструктурах РФ.— В то же время в последнем мартовском докладе группы под давлением американцев координатор при поддержке западных коллег настоял на включении в документ неподтвержденных сообщений о поставках вооружений из КНДР в Россию. Такое раньше представить было невозможно».

В докладе действительно говорится об экспорте оружия из Северной Кореи в РФ, хоть соответствующие данные и названы неподтвержденными. «С сентября 2022 года официальными лицами США делались публичные заявления о том, что из КНДР экспортировались в РФ боеприпасы (артиллерийские снаряды, пехотные реактивные снаряды и ракеты). Эти утверждения последовательно отвергались КНДР и Россией,— сказано в обзоре.— В январе 2023 года правительство США обнародовало снимки, где, как утверждается, изображена доставка в Российскую Федерацию пехотных реактивных снарядов поездом. В рамках своего расследования группа проанализировала спутниковые снимки поезда, который 18 ноября 2022 года проследовал из Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Расследования продолжаются».

При этом в докладе есть пометка, что один из членов группы (его имя и страна происхождения не приведены) не согласился с вышеприведенными формулировками, сочтя их «преждевременными».

Ранее официальные представители РФ и КНДР неоднократно называли сообщения о поставках боеприпасов из Пхеньяна в Москву безосновательными и недостоверными. «В числе основных функций координатора группы — обеспечение взаимодействия с другими экспертами на демократичной и инклюзивной основе. Очевидно, Эрик Пентон-Воак не справился с возложенными на него обязанностями, что и послужило поводом для серьезных возражений российской и китайской делегаций в отношении его переназначения в качестве координатора»,— отметил собеседник “Ъ” в российских госструктурах.

По его словам, ситуация вокруг британца не беспрецедентная: и ранее координаторы группы покидали свой пост, не отслужив положенный пятилетний срок. «В целом, учитывая тот факт, что Россия и Китай 23 марта поддержали в Совете Безопасности ООН продление мандата группы экспертов до 30 апреля 2024 года, позиция западных постоянных членов Совбеза — Британии, США и Франции,— цепляющихся за кандидатуру Пентон-Воака, выглядит странной и может стать причиной паралича работы группы»,— настаивает собеседник “Ъ”. В то же время источник призывает не драматизировать ситуацию вокруг экспертной группы, поскольку до ее создания в 2009 году комитет на протяжении трех лет сам «эффективно выполнял функции надзорного органа за выполнением резолюций».

США же считают позицию России и Китая по северокорейской проблеме «обструкционистской». Об этом заявила на очередном заседании Совбеза по тематике КНДР постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Три государства—члена ООН отказываются заниматься добросовестной дипломатией: КНДР, которая продолжает игнорировать наши многочисленные предложения о диалоге, Китай и Россия, чей обструкционизм в совете поощряет КНДР к безнаказанным запускам баллистических ракет,— объявила госпожа Томас-Гринфилд.— Китай и Россия скажут вам, что они не защищают КНДР. Но их действия говорят громче слов».

На данный момент в отношении Северной Кореи действуют десять санкционных резолюций Совета Безопасности ООН, призванных ограничить возможности Пхеньяна развивать свои ядерную и ракетную программы. В прошлом году США и их союзники в ответ на испытания северокорейскими военными межконтинентальных баллистических ракет представили новую резолюцию, призванную еще больше ужесточить экономические санкции в отношении КНДР. Россия и Китай эту инициативу, однако, не поддержали. Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда отметил, что ранее принятые резолюции «ударили прежде всего по жизни обычных северокорейцев». И предупредил, что дальнейшее ужесточение санкций «не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер».

Елена Черненко