Больше шести не выбираться

В шести регионах Сибири, глав которых будут выбирать в сентябре этого года, завершилась процедура регистрации кандидатов. В общей сложности удостоверения кандидатов получили 27 человек — от четырех до шести в каждом субъекте федерации. 22 из них выдвинуты парламентскими партиями, но во всех регионах представлены только две — «Единая Россия» и ЛДПР. По сравнению с губернаторскими выборами в тех же субъектах федерации в 2018 году политический ландшафт претерпел некоторые изменения. Число кандидатов от КПРФ выросло с двух до пяти, а «Коммунистов России» — с нуля до трех. Впервые на губернаторских выборах в Сибири попробуют свои силы «Новые люди». Одновременно полностью отказалась от борьбы Партия роста, кандидаты которой пять лет назад собрали в четырех регионах 136,7 тыс. голосов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В шести регионах Сибири удостоверения кандидатов на посты губернаторов получили 27 человек

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В шести регионах Сибири удостоверения кандидатов на посты губернаторов получили 27 человек

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В минувшие выходные стал известен окончательный список кандидатов в губернаторы Алтайского края. На этом завершилась процедура регистрации во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО), где предстоит избрать глав.

В сентябре пройдут выборы главы Республики Хакасия, губернаторов Алтайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. В настоящее время пятью из шести этих регионов руководят единороссы: Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Цивилев (Кузбасс) и Виктор Томенко (Алтайский край) — в статусе действующих с 2018 года глав; Виталий Хоценко (Омская область) и Михаил Котюков (Красноярский край) — в статусе врио губернаторов после назначений весной этого года. Глава Хакасии Валентин Коновалов был избран в 2018 году от КПРФ.

В общей сложности удостоверения кандидатов получили 27 человек. В четырех субъектах федерации набралось по четыре кандидата, в Красноярском крае — пять, в Алтайском — шесть. В числе кандидатов все шестеро действующих руководителей регионов. Только пятеро кандидатов из 27 принимали участие в аналогичных кампаниях пятилетней давности. Помимо четырех руководителей регионов, это еще и вице-спикер кемеровского законодательного собрания от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Юрий Скворцов. В Омской области и Красноярском крае состав претендентов сменился полностью.

22 кандидата представляют парламентские партии, но во всех кампаниях будут представлены только две из них — «Единая Россия» (ЕР) и ЛДПР. В четырех субъектах федерации своих кандидатов выставила СРЗП. Исключением для нее стали Хакасия и Омская область. В первом случае кандидат от СРЗП Ольга Ширковец заявила о невозможности преодоления муниципального фильтра. Во втором — партия еще в июне отказалась от борьбы в пользу кандидата от ЕР. «За время фактического руководства Омской областью Виталий Хоценко показал себя как грамотный политик и крайне эффективный хозяйственник»,— объяснял тогда позицию СРЗП председатель совета регионального отделения (РО) Андрей Жуковский.

КПРФ в 2018 году участвовала в выборах глав только двух из этих шести регионов — в Кузбассе и Хакасии. Пять лет назад, например в Новосибирской области, партия отказалась от борьбы в рамках соглашения между единороссом Андреем Травниковым (тогда он был в статусе врио губернатора) и мэром-коммунистом Новосибирска Анатолием Локотем. Отказалась тогда КПРФ и от выдвижения кандидатов в Красноярском и Алтайском краях, Омской области. На этот раз партия будет представлена в пяти регионах. Только в Алтайском крае депутат Госдумы РФ Мария Прусакова не смогла собрать подписи для преодоления муниципального фильтра. По ее словам, в настоящее время РО КПРФ рассматривает различные варианты действий — «от прямого бойкотирования выборов до поддержки одного из зарегистрированных кандидатов», за исключением господина Томенко.

Выборы в Алтайском крае станут первым опытом участия «Новых людей» в кампаниях такого уровня в Сибири — 5 августа удостоверение кандидата получил руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев. Как сообщал „Ъ“, в конце июня «Новые люди» и Партия роста объявили о создании политического союза. Но к усилению союзников на губернаторских выборах в Сибири это не привело. Партия роста полностью отказалась от борьбы, хотя пять лет назад ее кандидаты были зарегистрированы в четырех регионах и набрали в общей сложности 136,7 тыс. голосов (92 тыс. из них — в Алтайском крае). От «Новых людей» в 2023 году господин Вакаев оказался единственным кандидатом. В других регионах неучастие партии вызвано разными причинами. Например, в Омской области «Новые люди», как и СРЗП, поддержали кандидатуру господина Хоценко, в Новосибирской области отказались от выдвижения кандидата из-за невозможности прохождения муниципального фильтра. В Красноярском крае депутат законодательного собрания Денис Терехов был выдвинут, но документы на регистрацию так и не сдал. «Итак, почему я не стану зарегистрированным кандидатом в губернаторы Красноярского края? Все просто. Пономаренко (и. о. первого вице-губернатора Сергей Пономаренко.— „Ъ“) не пустил!» — указал на причину в своем Telegram-канале господин Терехов.

В трех субъектах федерации на территории СФО в выборах примут участие кандидаты от «Коммунистов России»: в Республике Хакасия, Омской области и Алтайском крае. В 2018 году партия вообще не была представлена на губернаторских выборах в Сибири. Кроме того, зарегистрировано по одному кандидату от «Зеленых» (в Красноярском крае) и Партии пенсионеров (в Алтайском крае).

Подавляющее большинство политологов убеждены в том, что самая напряженная борьба предстоит в Хакасии. В исследовании Агентства политических и экономический коммуникаций республика указана единственным регионом, где в сентябре на выборах главы ожидается высококонкурентная кампания. Самыми сложными из предстоящих в 2023 году считает выборы в республике и президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, мнение которого приводит сайт «Клуба регионов».

Валерий Лавский