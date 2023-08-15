Экс-руководитель завода Дзержинского признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края вчера вынес решение о признании банкротом бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В суд с заявлением о признании господина Заворохина несостоятельным обратился Сергей Федорец, который является братом его жены. Свои требования он мотивировал наличием задолженности, размер которой в документах суда не уточняется. Ранее суд наложил обеспечительные меры в рамках этого спора, запретив ООО «Регион» проводить торги по реализации принадлежащих должнику загородного дома и земельного участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества ЗиД, сейчас он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми. Свою вину в ходе предварительного следствия и суда осужденный отрицал.