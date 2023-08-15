Безвозмездные сборы с уходящего из РФ бизнеса превысили 50 млрд рублей

В федеральный бюджет поступило 57 млрд руб. безвозмездных платежей от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из «недружественных» стран. Платеж со сделок, который называется добровольным, собирается с декабря 2022 года.

На статистику поступлений обратил внимание РБК. По данным издания, сведения прописаны в статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» в системе «Электронный бюджет». В декабре 2022 года бюджет получил 3 млрд руб. таких взносов, с начала 2023 года — 54 млрд руб.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям определила условия, которым должна соответствовать сделка по продаже российских бизнесов компаниями из «недружественных стран». Безвозмездный платеж со сделки должен составлять не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%. Как пишет РБК, как правило, взнос в бюджет направляет покупатель. Кроме того, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

Подробнее о правилах — в материале «Ъ» «Невозвратный билет на Запад без багажа».

Леонид Уварчев