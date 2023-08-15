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обновлено 11:28

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:27. За 14 августа ВСУ ударили по Белгородской области 143 снарядами, 13 августа — 52. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

9:00. Подросток разбили лицо автоматом во время «практической части урока по тактической подготовке» в патриотическом лагере «Авангард» в Липецкой области. В прокуратуре региона сообщили, что воспитанник «упал лицом на пластиковый муляж автомата, сломал два зуба и проколол верхнюю губу».

В связи с этим прокуратура Добринского района внесла представление в адрес директора областного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления». Он попытался обжаловать этот акт в суде, однако тот признал позицию ведомства законной. «Будет рассмотрен вопрос о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда»,— сообщили в надзорном ведомстве.

8:00. ВСУ обстреливают село Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщает МЧС.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 августа

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