Добытчик из бюджета

Производитель автокомпонентов «Леони Рус», остановившийся после введения западных санкций и прекращения сборки иномарок, в первой инстанции выиграл процесс с налоговыми органами. Предприятие в Заволжье взыскивает 35млн руб. необоснованной переплаты по НДС. В прошлом году завод «Леони Рус» отменил решение по итогам выездной налоговой проверки, а сейчас решил вернуть сумму налога, которую в ФНС отказались возвращать. Предприятие с иностранным капиталом до сих пор выплачивает работникам в Заволжье компенсации за вынужденный простой — сейчас это основная статья расходов. При этом на завод в Нижегородской области нашелся потенциальный покупатель, но условия сделки должны быть одобрены правительственной комиссией — ее решения ждут к осени.



С прекращением сборки иномарок пострадали и производители автокомпонентов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нижегородский арбитражный суд удовлетворил иск ООО «Леони Рус», которое обжаловало отказ налоговых органов возвращать 35,4млн руб. переплаты по НДС. По решению суда, межрайонная инспекция ФНС №18должна вернуть эту сумму излишне взысканного налога и заплатить заводу еще 640тыс. процентов. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Завод «Леони Рус» в Заволжье, производивший автомобильные жгуты, не работает второй год. Предприятие с немецкими акционерами ушло на вынужденный простой после введения западных санкций и ухода из России иностранных производителей: основным заказчиком продукции за­­волжан был альянс АвтоВАЗ—Renault—Nissan. Ранее руководство «Леони Рус» в соцсетях анонсировало, что с августа 2023года планируется возобновление работы предприятия, но этого не случилось. Второй год завод платит оставшимся работникам компенсации за вынужденный простой в размере 2/3от среднемесячного заработка. Ранее на «Леони Рус» работали свыше 1,5тыс. человек, для Заволжья это был довольно крупный работодатель с современным оборудованием.

Спор с налоговиками начался еще до введения санкций и ухода западных автоконцернов. В конце 2020года налоговая инспекция вынесла решение по выездной налоговой проверке за 2015–2017годы. Фискалы установили, что ООО «Леони Рус» от суммы выручки выплачивало лицензионные гонорары ком­­пании Leoni Wiring Systems France (LWSF), предоставившей секреты производства жгутов проводов (ноу-хау). По мнению налогового органа, никакой секретной технологии от французского партнера завод не получил, поэтому ему доначислили 38,5млн руб. недоимки по НДС, подлежащей перечислению налоговым агентом с выплат в адрес иностранной организации.

В Нижегородской области нашлась производственная компания, готовая приобрести предприятие «Леони Рус»

Избегая блокировки расчетных счетов, в «Леони Рус» погасили эти требования. Однако год назад предприятие в суде доказало, что решение незаконное, так как ноу-хау LWSF применялись для оптимизации производственных процессов и повышения выручки, а налоговики построили свое решение на предположениях.

Налоговая инспекция вернула «Леони Рус» чуть более 3млн руб., но большую часть переплаченного налога возвращать отказалась, сославшись на то, что спорный налог был уплачен добровольно, а с заявлением на возврат предприятие обратилось по истечении трехлетнего срока с момента уплаты денег. Простаивающему заводу пришлось повторно судиться с налоговой инспекцией, действия которой снова признали незаконными, так как трехлетний срок налогоплательщик не пропустил.

Оперативно получить комментарии представителей простаивающего «Леони Рус» по взысканию 35млн руб. из бюджета не удалось. Однако собеседник в органах власти отметил, что простаивающий завод тратит немалые средства на выплаты компенсаций оставшемуся коллективу, стараясь удержать кадровый костяк. При этом большая часть работников уже трудоустроилась в другие места.

По словам источника «Ъ-Приволжье», в прош­лом году была предпринята попытка одной из самарских компаний да­­ром получить импортное производственное оборудование. На фоне военной спецоперации и ухода западных брендов самарцы обратились в Минпромторг РФ с просьбой реквизировать активы «Леони Рус» и передать им. Собеседник заметил, что «халява не прошла»: иностранные акционеры хотят продать завод, пусть и с дисконтом, а не дарить его.

В дальнейшей судьбе предприятия появилась некоторая определенность. В Нижегородской области нашлась производственная компания, готовая приобрести предприятие в Заволжье, однако процедура согласования явно будет небыстрой. Заявки на продажу иностранных активов в РФ рассматривает правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Ее решения в регионе ждут осенью, рассчитывая, что сделка с отечественным инвестором все же будет одобрена.

Роман Кряжев