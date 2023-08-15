Профицит с подоходным уклоном

Консолидированные бюджеты российских регионов по итогам семи месяцев 2023 года исполнены с внушительным профицитом — 1,566 трлн руб., следует из опубликованной Минфином статистики. Годом ранее этот показатель был лишь немногим меньше — 1,48 трлн руб.

Промежуточным профицитом общий бюджет субъектов РФ заметно от отличается от федерального, закрытого по результатам января—июля с дефицитом в размере 2,817 трлн руб., или 1,8% ВВП (см. “Ъ” от 9 августа). Такое различие в знаке исполнения объясняется прежде всего разной структурой доходной части. Региональные бюджеты наполняются в основном за счет налога на прибыль и на доходы физических лиц, не испытавших падения поступлений. В основе же федерального бюджета — НДС и НДПИ, и доходы по налогу на добычу на снижении цен на российскую нефть упали примерно наполовину. Кроме того, регионы ограничены в своих возможностях наращивать расходы, не имея, в отличие от федерального центра, значимых резервов и емких рынков для размещения облигаций для закрытия дефицита.

Согласно предварительным данным Минфина, доходы регионов за семь месяцев — 12,732 трлн руб., это на 13% больше, чем было годом ранее. В этой сумме собственные доходы — 10,418 трлн руб., трансферты — 2,314 трлн руб. Собственные доходы разделились на три практически равные части: налог на прибыль (3,739 трлн руб.), НДФЛ (3,247 трлн руб.) и «прочие доходы» (3,433 трлн руб.). Темпы прироста у этих составляющих разные. Сборы обычно стабильного подоходного налога выросли сразу на 38%, а более изменчивого налога на прибыль — лишь на 12%. «Прочие доходы» прибавили в объеме 18%. По части расходов Минфин с начала 2022 года дает только их общую сумму без разбивки по разделам — в целом траты за январь—июль составили 11,167 трлн руб., это на 14% больше, чем было годом ранее. Таким образом, расходы выросли почти так же, как доходы.

Отметим, что при схожей внутригодовой динамике по итогам всего 2022 года региональные бюджеты были исполнены с итоговым профицитом в размере лишь 50 млрд руб. При этом дефицитными в итоге оказались большинство регионов — 50, профицитными — 35. На фоне скромного результата сборов по налогу на прибыль доходы в 2022 году также вытянул прежде всего подоходный налог.

Вадим Вислогузов