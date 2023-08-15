Инвестор за инвестора не в ответе

Мэрия Сочи в апелляционной инстанции попытается взыскать с местной строительной компании «Фишт», построившей ЖК «Огни Сочи», 598 млн руб. Эта сумма, по мнению администрации, является компенсацией за жилые площади, которые застройщик должен был передать городу по инвестиционному соглашению. Суд первой инстанции посчитал, что договор был заключен с предыдущими арендаторами земельного участка, на котором возводился жилой комплекс, а нынешний застройщик, завершивший строительство двух высоток, к инвестсоглашению отношения не имеет и ничего мэрии не должен. Юристы считают, что у мэрии мало шансов выиграть дело.



Суд посчитал, что содействие мэрии в реализации проекта жилой застройки является ее обязанностью и не требует компенсации

Фото: огнисочи.рф

Администрация Сочи в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде оспорит решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего ей во взыскании с местного застройщика — ООО «Фишт» — 598 млн руб. по инвестиционному соглашению. ­Заседание назначено на пятое сентября, сообщается в судебной картотеке.

Как следует из материалов дела, в 2003 году сочинские власти сдали в аренду земельный участок площадью 0,65 га на ул. Чебрикова, 48, в Центральном районе города. Арендаторами стали ООО «Сочистройсервис-М» и А. А. Оленев. В соответствии с данными публичной кадастровой карты земельному участку с кадастровым номером, указанным в судебном акте, впоследствии был присвоен адрес: Дагомысский переулок, 18.

В 2006 году между арендаторами и властями был заключен инвестиционный договор о возведении двух 14-этажных домов на 162 квартиры (общей площадью 8,2 тыс. кв. м). Объекты должны были построить до конца 2008 года. Согласно инвестсоглашению, в обмен на 10% от построенного жилья власти обязались оказывать инвесторам «содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию администрации». В частности, администрация обязалась обеспечивать подготовку и принятие распорядительных документов.

В 2007 году инвесторы продали недостроенный объект и право аренды земли компании «Фишт», которая и достроила дома в 2018–2019 годах. Сейчас в Дагомысском переулке, 18 располагается ЖК «Огни Сочи», в состав которого входит два 20-этажных жилых дома, подземная парковка, пятиэтажный многофункциональный комплекс (фитнес-центр, магазины, кафе) и двухэтажный торговый комплекс.

Мэрия Сочи рассчитала, что объем не переданных по инвестсоглашению площадей составил 3,3 тыс. кв. м, и оценила их в 598 млн руб. Однако Арбитражный суд Краснодарского края иск мэрии отклонил, обосновав это тем, что обязанными лицами по инвестсоглашению являлись первоначальные инвесторы, а ООО «Фишт» на себя подобных обязательств не принимало. Кроме того, суд указал на то, что администрация Сочи обратилась в суд только в январе 2023 года — за пределами трехлетнего срока исковой давности.

Мэрия олимпийской столицы с решением краевого арбитража не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.

Адвокат Давид Тарановский считает, что обязательства администрации Сочи, которые возложены на нее законом, не могут являться предметом гражданско-правовой сделки. «Если власти не предоставляют инвестору ничего, кроме того, что они обязаны делать в силу закона, то в чем тогда двусторонность такой сделки? Здесь все признаки ее недействительности, поэтому я считаю, что обжалование этого решения ничего не даст. Уже существует судебная практика по подобным инвестсоглашениям»,— говорит юрист.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении заявления о взыскании с ООО «Телекомстрой» 187 млн руб. убытков. Иск мэрии курорта также основывался на инвестиционном соглашении 2005 года, по которому застройщик должен был на предоставленных в аренду муниципальных землях и при «содействии администрации в реализации инвестпроекта» построить многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, после чего передать в муниципальную собственность 9,6% площадей в ЖК «Параллели».

Тогда арбитраж указал, что соглашения, предметом которых является «констатация наличия у муниципального образования определенной компетенции в сфере градостроительства, а именно возможности предоставления земельных участков, а также выражение им готовности исполнять положения закона, не являются гражданско-правовыми сделками».

Михаил Волкодав

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