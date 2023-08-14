МИД пообещал ответ на высылку из Молдавии сотрудников загранучреждений России

Сокращение Кишиневом числа сотрудников российских загранучреждений будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, сообщили в МИД РФ. Молдавия сократила персонал посольства, торгового представительства и Российского центра науки и культуры. Сотрудники этих учреждений, а также члены их семей вернулись в Москву спецбортом сегодня, 14 августа.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений»,— говорится в сообщении МИДа. Там пояснили, что в первую очередь этот шаг отразится на простых гражданах, которые не смогут своевременно и в полном объеме получать консульскую помощь. «Также будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе»,— заявили в министерстве.

26 июля Кишинев объявил о высылке 45 сотрудников посольства РФ, что приведет к сокращению персонала дипмиссии с 70 человек до 25. Таким образом, по заявлению МИДа, Молдавия уравняла численность дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала посольства РФ с численностью персонала молдавской дипмиссии в России.

Глава МИД Молдавии Нику Попеску связал решение о высылке с материалом молдавского телеканала Jurnal TV. По его данным, на крыше посольства России в центре Кишинева размещены десятки антенн и передающих устройств, якобы позволяющих вести разведку.

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Мария Федотова