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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор сообщил о минимальных рисках завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу из-за случаев чумы на севере Китая. Риск завоза инфекции минимален, а природный очаг не имеет общей границы с Россией, отметили в ведомстве.

На севере КНР, в Шилин-Гол (автономный район Внутренняя Монголия), было зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. О первом случае заболевания бубонной чумой сообщалось 7 августа, о двух других — 13 августа.

На востоке, юге и западе Внутренняя Монголия граничит с восемью провинциями и автономными районами, на севере — с Монголией и Россией.

Бубонная чума — высококонтагиозное заболевание — распространяется в основном грызунами. В Китае количество заболеваний невелико, в последние годы большинство из них выявляется во Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйском автономном районе, сообщает агентство Reuters.

Мария Федотова

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