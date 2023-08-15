Намыв устоял перед поправками в Генплан

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга отклонила заявки от горожан с просьбой прекратить расширять территории намыва Васильевского острова. Согласно тексту документов, опубликованных на сайте комитета по градостроительству и архитектуре города, среди заявителей есть и депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский (партия «Яблоко») и Михаил Амосов (партия «Справедливая Россия — За правду»). Депутаты не намерены сдаваться и планируют вынести вопрос о запрете продолжения намыва на обсуждение Законодательного собрания. Изменения в Генплан планируется утвердить этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга отклонила заявки от горожан с просьбой прекратить расширять территории намыва Васильевского острова

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга отклонила заявки от горожан с просьбой прекратить расширять территории намыва Васильевского острова

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Заявки в Генплан комиссия рассматривала на заседаниях 14 и 21 июля текущего года. Из приложений к протоколу заседания следует, что всего было отказано более чем 10 заявкам. Члены комиссии посчитали, что поданные документы не соответствуют критериям оценки. В обращениях петербуржцы просили не намывать территории Васильевского острова и острова Декабристов. Заявители считают, что реализация проекта представляет опасность для экологии акватории Финского залива, нарушает геологию побережья и негативно влияет на морскую флору и фауну. В текстах обращений горожане упоминали федеральный закон от 19.07.2011 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему, пишут заявители, реализация проекта нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, что означает незаконность намыва территорий.

Депутат Законодательного собрания от регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Борис Вишневский считает, что его заявка соответствовала критериям оценки комиссии, принятое решение он назвал неправильным. Господин Вишневский рассказал, что его предложение заключалось во введении на месте, где планируют намывать территории, зоны Р-2 («Зона озелененных территорий общего пользования, в том числе лесопарков, садов, скверов, бульваров»). Депутат заявил, что планирует поставить поправку об отказе от расширения намыва в Генплан на голосование в ЗакСе. «На мой взгляд, намыв на западе Васильевского острова — это градостроительное преступление в иносказательном смысле. Это абсолютно не нужно местным жителям, это негативно воздействует на природную среду, и это не нужно никому, кроме застройщиков. У нас достаточно места, где можно строить. Никакой нет необходимости, чтобы залезать в залив»,— заключил господин Вишневский.

Недовольство намывом со стороны горожан и жителей Васильевского острова тлеет с середины нулевых, когда проект только появился. Однако весной нынешнего года ситуация обострилась: на жалобы недовольных обратил внимание Следственный комитет.

В 2020 году «Группа ЛСР» приобрела право на намыв северной части Васильевского острова по договору субаренды у компании «Терра Нова». На территории 163 га компания планирует построить около 875 тыс. кв. м нового жилья. Местные жители и градозащитники выступают против реализации проекта, ссылаясь на возможные проблемы с экологией, также многие опасаются, что такой большой объем нового строительства создаст серьезную нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру. Кроме того, масштабные работы создают неудобства жителям прилегающих домов из-за шума и пыли. В настоящий момент в связи со строительством на северной части намыва Следственным комитетом РФ (СКР) возбужден ряд уголовных дел. Сам намыв признан вещественным доказательством. Ответчиками по делам проходят чиновники Смольного, которые выдали разрешение на застройку, работники Росприроднадзора, а также сотрудники частного охранного предприятия, которые не пустили на участок главу СКР Александра Бастрыкина, который весной приехал на стройплощадку с проверкой. Он подписал постановление о возбуждении дела о нарушении правил охраны окружающей среды. Ведомство же назвало необоснованным заключение экспертизы Росприроднадзора, в котором было сказано об отсутствии вреда окружающей среде. В настоящий момент СКР проводит собственную экологическую экспертизу. Планируется, что она завершится к осени 2023 года. Очередное заседание против сотрудников Росприроднадзора состоится 4 сентября. Городские активисты планируют приобщить результаты экспертизы СКР.

Полина Пучкова