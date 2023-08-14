Суд взыскал завод и банк Малика Гайсина в пользу государства

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По мнению надзорного органа, господин Гайсин с 1995 по 1999 годы был депутатом Госдумы и незаконно занимался предпринимательством: приобретал акции предприятий и банка. Общую стоимость изымаемых активов Генпрокуратура оценила свыше 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. Выпускать продукцию начал в 1930 году. Специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Генеральным директором с 2010 года являлся Малик Гайсин.

Акционерный коммерческий банк «Вятич» был создан в 1994 году. Зарегистрирован в Рязани. Согласно официальному сайту, созданная филиальная сеть позволяет обслуживать клиентов в Москве, Чувашии, Владимирской, Свердловской, Рязанской областях. Клиентами банка были предприятия, подконтрольные Малику Гайсину.

Представитель прокуратуры в суде Павел Корнилов напомнил, что в 1990-е годы в стране была «непростая ситуация, которая требовала от профессиональных политиков и парламентариев работы на особых более сложных условиях». «Если ретроспективно посмотреть на работу Гайсина, то складывается иная ситуация. Предостаточно информации про то, как Гайсин в тот период значительно улучшил свое благосостояние и качество жизни близких ему людей, находясь в статусе депутата»,— подчеркнул прокурор.

В итоге суд принял решение в полной мере удовлетворить иск прокуратуры. Представители Малика Гайсина заявили, что будут его обжаловать.

Ранее Малик Гайсин заявлял, что акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц, открыто владея предприятием около 30 лет. Акции банка «Вятич» он приобрел в 1996 году, и за 30 лет владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. По его мнению, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц».

Василий Алексеев

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