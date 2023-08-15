Минские переговоренности

VK в ближайшие месяцы планирует открыть новый офис в Минске. Посол Белоруссии в РФ уже обсудил с руководством группы приоритетные направления ее развития в стране. VK может привлечь локальных разработчиков к созданию новых продуктов, например в области разработки игр и других перспективных направлениях. Также, отмечают эксперты, увеличатся возможности контентных сервисов, которые привлекут новых рекламодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Белоруссии. В посольстве страны “Ъ” уточнили, что в конце июня посол Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провел встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном. Обсуждались общее состояние рынка IT в РФ и Белоруссии, приоритетные направления развития VK, а также планы холдинга по развитию в стране. В VK “Ъ” сказали, что «прорабатывают возможность открыть офис в ближайшие месяцы».

VK давно усиливает присутствие в ближнем зарубежье. В 2012 году «ВКонтакте» открывала филиал на Украине, однако спустя пять лет, после блокировки ресурса по распоряжению местных властей, он был закрыт. В 2020 году группа открыла представительство в Казахстане, в рамках которой была запущена лента новостей для жителей страны. Сейчас у VK два офиса в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по одному в Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Лимасоле и Казахстане. В августе VK объявила о прекращении деятельности на Британских Виргинских островах VK Company Limited и намерении зарегистрировать ее в Калининградской области. (см. “Ъ” от 11 августа).

В части контентных сервисов VK уже начала усиливать присутствие в Белоруссии: в апреле «VK Музыка» запустила локальные разделы в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Трафик на «ВКонтакте» из Белоруссии в июне 2023 года, по данным SimilarWeb, составлял 3,17% от общемирового, на «Одноклассники» — 4,17%, на Mail.ru — 3,29%. Подавляющее большинство трафика — 75–83% в зависимости от сервиса — приходилось на Россию. «ВКонтакте» не публикует данных по аудитории в Белоруссии. У «Одноклассников» она в 2022 году составляла в среднем 2,3 млн человек в месяц.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, VK в первую очередь заинтересована в развитии разработки в регионе: «Сейчас холдинг входит в тройку лидеров в сегменте соцсетей в Белоруссии и следует законодательству в области персональных данных и контента». Законодательство страны здесь схоже с российской практикой, отмечает юрист, эксперт Moscow Digital School Роман Московских. Для расширения деятельности на территории Белоруссии VK может зарегистрировать представительство или создать дочернее юридическое лицо, уточняет господин Московских.

Процедура регистрации юридического лица в Белоруссии аналогична той, что применяется в России, уточняет главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов: «Единственным заметным отличием является требование белорусского законодателя о предварительном согласовании наименования на белорусском и русском языке в полной и сокращенной форме до подачи документов».

VK идет по пути «Яндекса» и создает представительства в странах СНГ, отмечает руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников: «Сейчас из Белоруссии уходят зарубежные IT-компании, высвобождается кадровый ресурс специалистов, которых компания VK планирует забрать себе в штат».

Директор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что в регионе сильные разработчики игр: «Вероятно, компания может привлечь их в свои игровые проекты». Кроме того, добавляет он, с точки зрения развития контентных сервисов, музыки и видео, для VK белорусский рынок перспективный, поскольку компания может привлечь новых рекламодателей.

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко, Юлия Тишина