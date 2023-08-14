В Московском районе Петербурга продлят 1-ый Предпортовый проезд

В Московском районе Санкт-Петербурга продлят 1-ый Предпортовый проезд до улицы Костюшко, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Инвестор планирует продлить существующую дорогу от улицы Галстяна до улицы Костюшко. Длина достроенного участка составит 1,23 км. После окончания строительства застройщик безвозмездно передаст построенную дорогу городу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Васильевском острове продлят Морскую набережную. Участок от Мичманской до Флагманской улицы соединит уже существующие части набережной.

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