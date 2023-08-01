На Васильевском острове продлят Морскую набережную

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга построят новый участок Морской набережной протяженностью 763 метра, сообщает пресс-служба администрации города.

Планируемый участок от Мичманской до Флагманской улицы соединит уже существующие части набережной. Рядом с набережной появится Линейный парк. Кроме того, будут реконструированы два моста через реку Смоленку.

Линейный парк начнут создавать в августе 2023 года и закончат в течение двух лет.

В Смольном заявили, что строительство новых улиц запланировано также в Колпинском районе. Согласован проект планировки для создания улицы Георгия Водопьянова, которая пройдет от Загородной до улицы Севастьянова, ее протяженность составит 743 метра. На улице предусмотрено обустройство велодорожки.

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