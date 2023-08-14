Генпрокуратура предложила единую фасовку товаров для регулирования наценок

Генеральная прокуратура России предложила Минпромторгу ввести единые требования к фасовке продовольственных товаров. По мнению ведомства, это позволит предотвратить манипуляции и ценовой обман с социально значимыми товарами.

«Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность. В этой связи Министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркнули, что для противодействия ценовым манипуляциям и обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений прокуроры российских регионов активно используют превентивные меры реагирования.

Добровольное ограничение наценок на социально значимые товары уже ввели федеральные торговые сети. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. Позднее о готовности ограничить наценки на основные социально значимые товары заявили и региональные торговые сети.

В феврале Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба не поддержали инициативу Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости. В ведомствах сочли, что это может привести к дестабилизации экономики и дефициту.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Продукты будут условно свободными».

Милена Костерева