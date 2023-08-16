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Коммерсантъ FM
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Немаркие товары

Анатолий Костырев об увлечении ритейла СТМ

Следящие за крупными зарубежными конкурентами российские участники рынка ритейла получили редкий шанс поучиться на чужих ошибках. На днях The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о намерении американского онлайн-гиганта Amazon сократить портфель собственных торговых марок (СТМ) на десятки позиций в категориях одежды и товаров для дома. Как пишет WSJ, отказ от части СТМ позволит снизить давление регуляторов, которые указывали на конфликт интересов Amazon при продвижении СТМ и иных товаров, что может лечь в основу антимонопольного разбирательства против площадки.

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В российском ритейле увлечение СТМ только набирает обороты. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», «Детский мир», Leroy Merlin и др.) у продовольственных сетей — членов АКОРТ — средняя доля СТМ в продажах за 2022 год выросла с 15% до 20%, а в непродовольственном сегменте — с 34% до 42%.

У онлайн-площадок, по данным АКОРТ, на СТМ в обороте пока приходится более 5%, но, судя по последним новостям, отставать они не планируют. Wildberries весной анонсировала запуск СТМ электроники и бытовой техники, а недавно СМИ узнали о планах компании создать марку спортивной одежды. Свои бренды электроники, аксессуаров и продуктов питания развивает «Яндекс Маркет», расширяет ассортимент СТМ и Ozon.

Интерес сетей и онлайн-площадок к СТМ понятен — такие товары позволяют получать более высокую маржу по сравнению с брендами поставщиков. Но последним конкуренция с СТМ может создавать проблемы. Некоторые мои собеседники среди поставщиков продовольственных сетей уже жалуются на давление со стороны СТМ, которые, например, могут занимать более выгодное место в магазине. Аналогичные вопросы с ростом доли собственных марок, вероятно, возникнут и у продавцов онлайн-площадок. А последние уже доказали, что могут выражать свое недовольство весьма громко и при этом добиваться эффекта.

Череда конфликтов Wildberries с контрагентами привела к доработке норм саморегулирования участников рынка онлайн-торговли и заострила вопрос о вмешательстве в сектор государства. И если в будущем противостояние продавцов и онлайн-площадок закрутится из-за недобросовестной конкуренции со стороны СТМ, как в случае Amazon, то велика вероятность, что такое разбирательство коснется и традиционного ритейла. Тем более что идея законодательного регулирования СТМ торговых сетей возникала у Минсельхоза еще в 2018 году, и реанимировать ее вряд ли будет сложно. Тогда вопреки привычному использованию опыта закручивания гаек офлайн-ритейла для онлайн-рынка уже последний может показать пример нового регулирования для традиционной розницы.

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