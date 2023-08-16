Немаркие товары

Следящие за крупными зарубежными конкурентами российские участники рынка ритейла получили редкий шанс поучиться на чужих ошибках. На днях The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о намерении американского онлайн-гиганта Amazon сократить портфель собственных торговых марок (СТМ) на десятки позиций в категориях одежды и товаров для дома. Как пишет WSJ, отказ от части СТМ позволит снизить давление регуляторов, которые указывали на конфликт интересов Amazon при продвижении СТМ и иных товаров, что может лечь в основу антимонопольного разбирательства против площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В российском ритейле увлечение СТМ только набирает обороты. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», «Детский мир», Leroy Merlin и др.) у продовольственных сетей — членов АКОРТ — средняя доля СТМ в продажах за 2022 год выросла с 15% до 20%, а в непродовольственном сегменте — с 34% до 42%.

У онлайн-площадок, по данным АКОРТ, на СТМ в обороте пока приходится более 5%, но, судя по последним новостям, отставать они не планируют. Wildberries весной анонсировала запуск СТМ электроники и бытовой техники, а недавно СМИ узнали о планах компании создать марку спортивной одежды. Свои бренды электроники, аксессуаров и продуктов питания развивает «Яндекс Маркет», расширяет ассортимент СТМ и Ozon.

Интерес сетей и онлайн-площадок к СТМ понятен — такие товары позволяют получать более высокую маржу по сравнению с брендами поставщиков. Но последним конкуренция с СТМ может создавать проблемы. Некоторые мои собеседники среди поставщиков продовольственных сетей уже жалуются на давление со стороны СТМ, которые, например, могут занимать более выгодное место в магазине. Аналогичные вопросы с ростом доли собственных марок, вероятно, возникнут и у продавцов онлайн-площадок. А последние уже доказали, что могут выражать свое недовольство весьма громко и при этом добиваться эффекта.

Череда конфликтов Wildberries с контрагентами привела к доработке норм саморегулирования участников рынка онлайн-торговли и заострила вопрос о вмешательстве в сектор государства. И если в будущем противостояние продавцов и онлайн-площадок закрутится из-за недобросовестной конкуренции со стороны СТМ, как в случае Amazon, то велика вероятность, что такое разбирательство коснется и традиционного ритейла. Тем более что идея законодательного регулирования СТМ торговых сетей возникала у Минсельхоза еще в 2018 году, и реанимировать ее вряд ли будет сложно. Тогда вопреки привычному использованию опыта закручивания гаек офлайн-ритейла для онлайн-рынка уже последний может показать пример нового регулирования для традиционной розницы.