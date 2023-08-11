В продукты закладывают валютную ценность

Российские производители переписывают цены, курс рубля показал сильнейшее падение за последний месяц. При этом Минпромторг заявляет, что предпосылок для роста стоимости товаров в ближайшее время нет, а сдерживать цены будут ритейлеры, в том числе за счет снижения собственной маржи. Как падение рубля сказалось на производстве? И какие проблемы испытывает бизнес? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сколько бы ни говорили про импортозамещение, российское производство пока не может слезть с валютной «иглы». И сдержать цены на продукты питания на фоне падения курса рубля непросто.

Евро пробил уровень в 100 еще в июле. А практически все оборудование на отечественных предприятиях иностранного производства, рассказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

«Российской техники практически нет, ее очень мало. Для того чтобы быть конкурентоспособными, мы строили все свои предприятия с помощью самых передовых иностранных компаний, коих можно пересчитать на пальцах одной руки.

Кроме того, сейчас сложно приобрести и запчасти, а менять их необходимо, иначе все встанет. В итоге производители платят за них втридорога и закупают их впрок.

Кроме того, есть дополнительная нагрузка на оборотный капитал, потому что, помимо прочего, дорожают кредиты. Валютный курс влияет и на стоимость как российских, так и иностранных ветеринарных препаратов».

За валюту российские производители покупают, в частности, сырье, аминокислоты, витамины и даже семена. Их привозят из Голландии, сделки проходят в евро. И заменить такую продукцию пока нечем, делятся участники рынка.

При этом Минпромторг заявляет, что предпосылок для роста цен пока нет. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, по некоторым позициям возможно даже их снижение, речь идет, например, о сезонных овощах и мясе.

Вместе с тем дорожает не только импортное сырье, но и российское, делится президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников:

«Мы боимся, что производители удобрений начнут поднимать цены. Эти риски есть, хотя и так они были на высоком уровне. Во время пандемии COVID-19 ажиотажным спросом на мировых рынках воспользовались российские игроки, увеличив стоимость своей продукции независимо от курса на 30-40%.

Пока у них есть трудности с экспортом и, надеюсь, все-таки внутренний рынок они оставят в покое».

Между тем главная проблема российских предприятий — даже не валютная зависимость, а дефицит и отток кадров. Рабочий персонал уходит, в частности, в оборонную промышленность, где другие зарплаты. И, чтобы остановить миграцию, бизнес вынужден повышать зарплаты быстрее инфляции.

Собеседники “Ъ FM” утверждают, что на птицеводческих предприятиях, к примеру, зарплату теперь поднимают не раз в год, а трижды — на 10-15%. А это дополнительная нагрузка на фонд труда.

А вот фермеры заменяют россиян трудовыми мигрантами из стран СНГ, которые готовы работать за 50-80 тыс. руб. в месяц. Спрос на кадры есть и в новых присоединенных регионах. И конкурировать с ними удается не всегда, говорит основатель и глава ГК «Кабош», которая производит сыры, Дмитрий Матвеев:

«Два сотрудника просто поставили нас перед фактом, что они через день увольняются. Сказали, что уезжают в Мариуполь, где им сходу предложили в два раза больше денег и квартиру для проживания.

Мы не в состоянии такие же условия обеспечить. Мы просили, что люди перед увольнением отработали положенные две недели, но нам ответили, что в таком случае оформят больничный. Получается, что государство создает преференции на новых территориях, а что нам-то делать?»

Но если новых сотрудников найти все же можно, то отказаться полностью от валютной зависимости не получится. В России можно сделать свои станки, оборудование, в стране уже научились варить сыры, а американские стейки заменили воронежскими. Но кофе-бобы у нас никогда не вырастут, подчеркнул президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Мы однозначно производим больше сами, но мы не отрезаны от мировой экономики. Например, сахар выращивается в России и в соседних странах его можно продать за 70 центов, а здесь рубль падает. И кто его будет продавать здесь по 35, когда его можно продать на экспорт по 70?

Конечно, никто не будет увеличивать стоимость продукции для потребителя сразу на 40%. Поднимать цены станут частями, процентов по 10.

Остается надеяться на ответные меры по стабилизации курса рубля, это явно уже надо делать. Сейчас мы все это отпустили, валютную выручку можно не продавать и валюту в страну не завозить. Ну и что мы имеем?»

Пока же Минпромторг предложил ритейлерам самим ограничивать наценки на социально значимые продукты. Правда, на сколько хватит запаса прочности торговых сетей, пока неизвестно.

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