Termoland откроет бани на месте Decathlon в петербургском ТРК «Лето»

Сеть «Термолэнд» откроет свой первый термальный комплекс на площадях ушедшей из России французской компании Decathlon в ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге, сообщил застройщик ГК «Основа», владелец сети.

Об открытии нового комплекса ГК «Основа» рассказала по итогам заключения пакетной сделки с инвестиционно-строительной компанией полного цикла MALLTECH. Площадь комплекса в ТРК «Лето» составит 10,5 тыс. кв. м, в том числе 5,5 тыс. кв. м под открытым небом. Объем инвестиций в проект составит 750 млн руб. Открытие намечено на середину 2024 года.

В рамках сделки компании подписали договор на строительство другого термального комплекса — в Новокузнецке. Его площадь составит 8,5 тыс. кв. м, инвестиции в проект — 600 млн руб. Открытие запланировано на лето 2024 года.

MALLTECH и ГК «Основа» ведут переговоры и о других совместных проектах. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев поделился, что в ближайшие пять лет компания планирует открыть 50 термальных комплексов в московском регионе и крупнейших городах в других регионах.

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