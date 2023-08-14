Подъемная задача

На замену лифтов в многоквартирных домах Удмуртии планируют направить не только региональные и федеральные средства, но и обратиться за помощью к банкам. Как рассказали на рабочем совещании в госсовете республики, банковская программа предусматривает кредитование управляющих компаний на проведение капремонта с последующим возмещением части процентной ставки за счет регионального бюджета. По мнению участников прошедшего в госсовете совещания, также важно использовать отечественное лифтовое оборудование. Это не только упростит обслуживание лифтов, но и в региональный бюджет будут дополнительные налоговые поступления.



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В Удмуртии вопрос замены лифтов стоит особенно остро, считают в госсовете республики. На рабочем совещании председатель заксобрания республики Владимир Невоструев рассказал, что у многих лифтов в многоквартирных домах срок эксплуатация не раз продлевался, их необходимо менять, однако эта работа по многим причинам непростая, сообщает пресс-служба парламента.

«Замена лифтов — одна из важных составляющих при организации капремонта в многоквартирных домах, поскольку речь в первую очередь касается безопасности людей. У нас есть поддержка и республиканского, и муниципального бюджетов, в Удмуртии организовано производство лифтов и комплектующих. Нам необходимо совместными усилиями активизировать эту работу»,— прокомментировал господин Невоструев.

На рабочем совещании отметили, что в республике значительное число лифтов необходимо заменить до 15 февраля 2025 года, так как они выработали свой срок эксплуатации. При этом замена лифтов — один из самых дорогостоящих видов капремонта. «Для граждан, особенно для пожилых, инвалидов, маломобильных, семей с детьми, он крайне необходим. В связи с чем, государственная поддержка в виде предоставления субсидий на замену лифтового оборудования очень востребована. На эти цели организациям, производящим замену лифтов, предоставляются субсидии из регионального бюджета в размере 14% от стоимости, муниципальным образованиям также рекомендовано предоставлять субсидии из местного бюджета в размере 6%. Это позволяет на 20% сократить издержки для собственников»,— подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов. Всего с 2019 по 2022 год заменено 407 лифтов на общую сумму порядка 1 млрд руб., из которых 146,3 млн руб. — региональный бюджет, добавил господин Ибрагимов.

Кроме того, Удмуртия участвует в федеральной программе, по которой удалось заменить 120 лифтов в 52 многоквартирных домах на общую сумму 18,7 млн руб.

«Несмотря на проводимые мероприятия, вопрос своевременной замены порядка 2 тыс. лифтов с истекшим сроком службы в срок до 2025 года остается, безусловно, актуальным. Из них 112 лифтов находятся в многоквартирных домах, которые формируют фонд капремонта на общем счете регионального оператора, работы по их замене включены в краткосрочный план на 2024 год. На текущий год федеральная поддержка не предусмотрена, поэтому нам необходимо искать другие пути решения задач по замене лифтов. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 18,4 млн руб., но средств нужно значительно больше»,— сказал Ришат Ибрагимов.

По мнению министра, помочь может кредитование управляющих компаний на проведение капремонта, с последующим возмещением части процентной ставки за счет республиканского бюджета. Такое предложение поступило от ПСБ. Первую программу замены лифтового оборудования в Ижевске банк реализовал совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ и правительством Удмуртии еще в 2017 году. «Удалось сформировать эффективную модель, в которой есть федеральная поддержка, банк, правительство республики и активная позиция местных жителей. Выдача банковского кредита стала возможна благодаря решению собственников жилых домов о незначительном увеличении тарифа по ежемесячным платежам на капитальный ремонт. А Фонд содействия реформированию ЖКХ компенсировал значительную часть процентной ставки по кредиту»,— рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

Во второй половине 2022 года, благодаря уже факторинговой сделке ПСБ, в адрес Фонда капитального ремонта Удмуртии поступило 120 лифтов. «Перед банком стоит задача запустить новый механизм финансирования всех видов капитального ремонта в многоквартирных домах. Готовое онлайн-решение на кредитование для управляющих компаний позволит собственникам своевременно получать качественные коммунальные услуги»,— добавил господин Кудрявцев.

Помимо этого, важной задачей является поддержка местного производства, отметили участники совещания. С 2018 года лифтовое оборудование в республике производит «Техэнергострой», дочернее предприятие Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг». Их лифты работают в 13 регионах страны. При производстве они стараются максимально использовать отечественные комплектующие.

«Мы готовы заключить договор на несколько лет вперед, закупить оборудование, запустить серийное производство, которое будет дешевле для республики, чем покупать лифтовое оборудование в других регионах. И это позволит поддержать целый ряд предприятий и организаций в Удмуртии, которые занимаются изготовлением комплектующих, электроники и прочего. А вложенные деньги вернутся в республику налоговыми поступлениями»,— прокомментировал гендиректор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.

Чтобы понимать объемы финансирования и статус планирования работ, необходимо провести полную инвентаризацию принятых заявок на получение субсидий из бюджета, говорит председатель постоянной комиссии госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров. Также, по его мнению, нужно актуализировать перечень многоквартирных домов, требующих замены лифта, с разбивкой по категориям по срокам их службы.

Татьяна Колегова

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