ВСУ укрепляют боеспособность Киева из-за опасения наступления российских войск

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что из-за опасения повторного наступления России на Киев на этом направлении повышается боеспособность армии Украины. Он отметил, что повторного наступления на Киев власти Украины никогда не исключали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Наев

Фото: Efrem Lukatsky / AP Сергей Наев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В интервью «РБК-Украина» Сергей Наев заявил, что украинское руководство делает все, чтобы «повысить боеготовность» своих войск на киевском направлении. Для этого к работе привлекают представителей областных военных администраций.

«Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть "а" — от принятия решений, "б" — от наличия сил и средств»,— рассказал господин Наев.

Российская армия завершила вывод войск из Киевской и Черниговской областей 6 апреля 2022 года. В Кремле называли этот шаг жестом доброй воли для мирных переговоров. Однако впоследствии Украина вышла из переговорного процесса, а бои переместились преимущественно на юго-восток — на территории, присоединенные Россией.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина