ВСУ укрепляют боеспособность Киева из-за опасения наступления российских войск

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что из-за опасения повторного наступления России на Киев на этом направлении повышается боеспособность армии Украины. Он отметил, что повторного наступления на Киев власти Украины никогда не исключали.
Сергей Наев
Фото: Efrem Lukatsky / AP
В интервью «РБК-Украина» Сергей Наев заявил, что украинское руководство делает все, чтобы «повысить боеготовность» своих войск на киевском направлении. Для этого к работе привлекают представителей областных военных администраций.
«Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть "а" — от принятия решений, "б" — от наличия сил и средств»,— рассказал господин Наев.
Российская армия завершила вывод войск из Киевской и Черниговской областей 6 апреля 2022 года. В Кремле называли этот шаг жестом доброй воли для мирных переговоров. Однако впоследствии Украина вышла из переговорного процесса, а бои переместились преимущественно на юго-восток — на территории, присоединенные Россией.
Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».