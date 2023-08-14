Провайдер Selectel из Петербурга поменял материнскую компанию

Петербургский провайдер облачной инфраструктуры Selectel, готовящийся к выходу на IPO, сменил материнскую компанию. Такие данные появились на сервере раскрытия информации, на них обратил внимание портал АБН.

В частности, сообщается, что 100% долей ООО «Селектел» в первой декаде месяца перешли от кипрской компании Haicom Limited к LVL1 Management Ltd, который располагается в Дубае. Номинальная стоимость долей определена в 123,2 млн рублей.

В самой Selectel пояснили, что реорганизация потребовалась для того, чтобы новая материнская компания располагалась на территории дружественного государства. Конечные же бенефициары для ООО «Селектел» не изменились, а бизнес компании локализован в России.

Создателями «Селектел» являются сооснователи соцсети «ВКонтакте» Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Компания входит в десятку ведущих российских поставщиков услуг центров обработки данных. В настоящий момент у Selectel действуют шесть дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте