ПСЖ уполовинил интригу

Самая драматичная трансферная история нынешнего лета в европейском футболе, связанная с судьбой двух суперзвезд ПСЖ, получила не менее драматичное продолжение. Бразилец Неймар все-таки действительно покинул парижский клуб, отправившись, как и многие другие знаменитости, в Саудовскую Аравию: «Аль-Хиляль» согласился заплатить за него €90 млн. А вот француз Килиан Мбаппе, казалось, твердо намеренный сбежать из ПСЖ и конфликтовавший с командой, неожиданно в нее вернулся. И это возвращение спровоцировало появление ряда взаимоисключающих версий, пытающихся его объяснить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суперзвезды ПСЖ Неймар (слева) и Килиан Мбаппе определились со своим будущим: бразилец уезжает в Саудовскую Аравию, а француз продолжит карьеру в парижском клубе

Фото: Christophe Ena / AP Суперзвезды ПСЖ Неймар (слева) и Килиан Мбаппе определились со своим будущим: бразилец уезжает в Саудовскую Аравию, а француз продолжит карьеру в парижском клубе

Фото: Christophe Ena / AP

В последние несколько часов в центре внимания в европейском футболе в который уже раз за это лето находился ПСЖ. В течение очень короткого периода произошли два громких события, связанных с суперзвездами атаки французского гиганта, ранее уже распрощавшегося со своей живой легендой — уехавшим в американский «Интер Майами» Лионелем Месси. И очень трудно определить, какое из них громче.

Понятнее, что ли, было то, героем которого оказался Неймар. Еще на прошлой неделе стало известно, что бразилец уведомил руководство ПСЖ о том, что твердо решил в ближайшее время его покинуть. А в понедельник оказалось, что воплотил он план в жизнь чрезвычайно оперативно. Правда, покупателем оказался не европейский гранд «Барселона», в которой Неймар пережил в молодости, видимо, лучший отрезок в карьере и которая в 2017 году продала его парижанам за до сих пор остающуюся рекордной сумму €222 млн, хотя вроде бы бразилец мечтал перейти именно в каталонский клуб, а представитель чемпионата Саудовской Аравии. Впрочем, это никого из экспертов особенно не удивило.

Саудовские клубы по ходу текущей трансферной кампании проявляют чудовищную активность и агрессивность, переманивая заметных европейских футболистов. А Неймар достался наиболее активному и агрессивному среди них.

До него «Аль-Хиляль» приобрел целый отряд известных игроков — таких как Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш. Свежайшим из приобретений был выступавший за «Зенит» Малком. В лучшего бомбардира предыдущего чемпионата России «Аль-Хиляль» инвестировал больше, чем в кого-либо из своих новичков,— €60 млн, почти треть общих расходов на селекцию. Но теперь Неймар превысил планку, установленную соотечественником. Все крупнейшие медиаресурсы солидарны в том, что базовая стоимость сделки по форварду ПСЖ, которая еще может увеличиться за счет различных бонусов, составила €90 млн.

Солидарны они и в объяснении причин, обеспечивших такое легкое расставание с французским флагманом когда-то ключевой для него фигуры. Эффективность Неймара, которому уже пошел четвертый десяток, в минувшие два-три года явно снизилась.

А BBC указывает на его травматичность. Повреждения, в основном лодыжки, в минувшем сезоне постоянно выводили бразильца из строя. Они испортили ему катарский чемпионат мира и заставили пропустить концовку французского первенства. Игровые проблемы трансформировались в проблемы в отношениях Неймара с фанатами ПСЖ. Речь в первую очередь о майском инциденте. Тогда к дому футболиста пришла большая группа болельщиков клуба. Они выражали недовольство игрой 31-летнего нападающего в исключительно резкой форме, требуя от него «убраться» из команды.

После окончания сезона ПСЖ, который никак не может трансформировать колоссальные денежные вливания в успех в Лиге чемпионов, назначил на пост наставника вместо уволенного Кристофа Гальтье Луиса Энрике. Испанский специалист сразу же инициировал радикальную кадровую перестройку клуба. За два месяца его пополнил без малого десяток игроков общей стоимостью более €150 млн, как известных — вроде Люка Эрнандеса, Гонсалу Рамуша, Милана Шкриньяра, Марко Асенсио, Усмана Дембеле,— так и не очень. Было очевидно, что сдавший Неймар не слишком вписывается в концепцию Энрике, нацеленную на перспективу. В этой ситуации срочная продажа потерявшего прежнюю спортивную и коммерческую привлекательность бразильца была идеальным выходом для обеих сторон. Тем более что, если верить Sky Sports, и скисший Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» сумасшедшие по любым меркам деньги — €150 млн в год. Его зарплата в ПСЖ была в шесть раз скромнее.

Вторая история куда запутаннее. В воскресенье вечером, то есть, по сути, видимо, как раз оформляя финальные договоренности по поводу Неймара с «Аль-Хилялем», ПСЖ опубликовал заявление, касающееся другого своего лидера — Килиана Мбаппе. В нем говорилось о том, что «после очень конструктивных и позитивных переговоров» лучший бомбардир французского первенства и чемпионата мира в Катаре «присоединился» к первой команде клуба и проводит с ней тренировки.

Нет ничего странного в том, что эта новость была воспринята и во Франции, и за ее пределами как почти шоковая. Все дело в бэкграунде.

Явление, которая французская пресса уже привыкла называть «мыльной оперой» с Килианом Мбаппе и президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи в главных ролях, созрело еще в 2022 году. По окончании очередного сезона ведущие издания уверенно анонсировали переход Мбаппе из парижской команды в «Реал» в статусе свободного агента, полученного после окончания срока действия контракта.

Однако вместо того, чтобы перебраться в испанский клуб, Килиан Мбаппе неожиданно объявил о подписании нового договора с ПСЖ на срок до 2024 года.

Срыв сделки, как считали разные источники, был следствием крайне энергичных действий двух президентов — президента клуба Насера аль-Хелаифи и президента Франции Эмманюэля Макрона, персонального фаната Мбаппе, уговаривавшего его остаться на родине, а также, естественно, финансовых стимулов. Считается, что ПСЖ, чтобы удержать нападающего, пообещал ему дополнительные выплаты в виде бонусов на сумму от €150 млн до €300 млн при годовой зарплате €100 млн.

А в июне выяснилось, что на финише прошлого сезона представители Килиана Мбаппе отправили руководству ПСЖ уведомление о том, что форвард в 2024 году не будет продлевать с ним контракт. Различные источники интерпретировали такой поступок одинаково: как признание никуда не девшегося у 24-летнего Мбаппе, находящегося в отличие от Неймара в возрасте расцвета, острого желания наконец действительно покинуть богатый, но не слишком эффективный и поднадоевший проект, а также как сигнал для ПСЖ срочно начинать переговоры по его продаже уже в рамках текущего трансферного окна. В противном случае клуб рисковал снова дотянуть до момента, когда форвард станет свободным агентом и будет волен уйти куда угодно без компенсации.

Дальше «мыльная опера» обрастала деталями. Насер Аль-Хелаифи уже не скрывал раздражения, связанного с поведением Килиана Мбаппе, публично во время презентации Луиса Энрике выдвигая футболисту что-то похожее на ультиматум: если он хочет остаться в ПСЖ на будущий сезон, то должен заранее пролонгировать контракт. А список клубов, которым уважаемые источники приписывали заинтересованность в Килиане Мбаппе, перестал ограничиваться «Реалом» и существенно увеличился. Скажем, в него попал тот же «Аль-Хиляль», поднявший цену на игрока до астрономических €300 млн.

Причем складывалось впечатление, что ПСЖ уже не рассчитывает на Килиана Мбаппе, хотя тот настаивал на том, что собирается отработать договор с ним до конца, оставшись еще на сезон.

Он не взял его в коммерческое турне по Японии, фото футболиста исчезло с клубного сайта, а потом Мбаппе пропустил матч, которым парижане стартовали в очередном чемпионате страны, сыграв в субботу вничью — 0:0 — с «Лорьяном». И вдруг в противостоянии произошел странный поворот.

Он спровоцировал появление во французских изданиях — L’Equipe, Francetvinfo — взаимоисключающих версий насчет того, что же лежит в основе «примирения». Одна сводится к тому, что Килиан Мбаппе внезапно скорректировал свои представления о полезности альянса с ПСЖ и согласился продлить контракт, к примеру, при условии, что летом 2024 года его еще разок попробуют продать. И на такой шаг игрока могло подтолкнуть знакомство с Луисом Энрике, придавшее форварду уверенности в том, что клуб готов прогрессировать, а также приход в него друзей Мбаппе из сборной Франции — Люка Эрнандеса, Усмана Дембеле.

Согласно другой версии, менеджмент ПСЖ «блефует». Иными словами, формально «реинтегрировав» футболиста в клуб, в реальности он просто дал понять потенциальным охотникам за Килианом Мбаппе — «Реалу», «Аль-Хилялю», что если они будут тянуть резину в надежде сбить цену на футболиста, то рискуют навсегда его лишиться. Так что лучше в ближайшие дни делать конкретные и щедрые официальные предложения.

Алексей Доспехов