Пять врачебных амбулаторий в районах Удмуртии построят до осени

В пяти районах Удмуртии продолжается строительство новых врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба минздрава региона. В частности, до конца 2023 года объекты возведут в деревне Кварса, а также селах Норья, Каменное, Кигбаево и Асановский совхоз-техникум.

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов рассказал, что строители занимаются сборкой металлического каркаса, устройством перегородок и внутренней отделкой помещений. При этом в селе Каменное и Асановский совхоз-техникум объекты готовы на 40%, в Норье — более 30%.

Завершить работы во всех амбулаториях планируется осенью, после чего необходимо будет пройти процесс лицензирования и получения необходимой документации. Объекты вместят кабинеты терапевта, педиатра, процедурный и смотровой акушерско-гинекологический кабинет, диагностические службы, а также будут оснащены всем современным оборудованием.