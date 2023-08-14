В первом полугодии в Грузии отдохнули более 577 тыс. россиян

С 1 января по 1 июля 2023 года в Грузии побывали 577 632 гражданина РФ. Имеются в виду не резиденты, релоканты либо те, кто проехал по стране транзитом, а именно туристы. Такие данные публикует на официальном сайте Национальная администрация туризма (НАТ) Грузии.

За тот же период прошлого года число российских туристов составляло всего 247 149 человек. Рост год к году — 133,7%. Рекордным по числу туристов из РФ считается первое полугодие 2019 года — 691 587 гостей.

За первые шесть месяцев текущего года Россию по числу туристов, посетивших Грузию, ненамного опережает лишь Турция — 582 527 человек.

По информации НАТ, абсолютное большинство визитов из РФ осуществлены в Тбилиси и Аджарскую автономную республику — главный грузинский туристический регион на Черном море со столицей Батуми.

Ожидается, что во втором полугодии число российских туристов возрастет, поскольку с 15 мая между РФ и Грузией возобновились прямые авиарейсы.

Всего за шесть месяцев 2023 года в Грузии побывали 2,529 млн туристов из разных стран. Тогда как за первые два квартала прошлого года — лишь 1,439 млн (рост 75,7%).

НАТ уточняет, что 47,8% визитеров относятся к возрастной категории от 31 до 50 лет и 38,7% из них — женщины.

За первую половину текущего года общий доход Грузии от туризма составил $1,7 млрд. Это на 48,8% больше показателя первой половины 2022-го. Тогда общий доход от туризма за первые шесть месяцев составил $1,143 млрд. Такие данные опубликовал инвестиционный банк Galt & Taggart.

Как пассажирский лайнер с россиянами выдворили из порта Батуми — в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси