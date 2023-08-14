Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В первом полугодии в Грузии отдохнули более 577 тыс. россиян

С 1 января по 1 июля 2023 года в Грузии побывали 577 632 гражданина РФ. Имеются в виду не резиденты, релоканты либо те, кто проехал по стране транзитом, а именно туристы. Такие данные публикует на официальном сайте Национальная администрация туризма (НАТ) Грузии.

За тот же период прошлого года число российских туристов составляло всего 247 149 человек. Рост год к году — 133,7%. Рекордным по числу туристов из РФ считается первое полугодие 2019 года — 691 587 гостей.

За первые шесть месяцев текущего года Россию по числу туристов, посетивших Грузию, ненамного опережает лишь Турция — 582 527 человек.

По информации НАТ, абсолютное большинство визитов из РФ осуществлены в Тбилиси и Аджарскую автономную республику — главный грузинский туристический регион на Черном море со столицей Батуми.

Ожидается, что во втором полугодии число российских туристов возрастет, поскольку с 15 мая между РФ и Грузией возобновились прямые авиарейсы.

Всего за шесть месяцев 2023 года в Грузии побывали 2,529 млн туристов из разных стран. Тогда как за первые два квартала прошлого года — лишь 1,439 млн (рост 75,7%).

НАТ уточняет, что 47,8% визитеров относятся к возрастной категории от 31 до 50 лет и 38,7% из них — женщины.

За первую половину текущего года общий доход Грузии от туризма составил $1,7 млрд. Это на 48,8% больше показателя первой половины 2022-го. Тогда общий доход от туризма за первые шесть месяцев составил $1,143 млрд. Такие данные опубликовал инвестиционный банк Galt & Taggart.

Как пассажирский лайнер с россиянами выдворили из порта Батуми — в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...