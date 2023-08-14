Командир «Востока» рассказал об отсутствии резервов на важном участке фронта

Командир батальона «Восток» и заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что в поселок Урожайное Донецкой народной республики, за который идут ожесточенные бои, так и не прибыло подкрепление. Накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что вооруженные силы Украины закрепились в северной части Урожайного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ходаковский

Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского Александр Ходаковский

Фото: телеграм-канал Александра Ходаковского

«"Батальон Восток" достаточно объективно описывает ситуацию на Урожайном — дополнять деталями нет необходимости. Но на чем хочу заострить внимание? На этом участке не было привлечено дополнительных сил из резерва, не было переброшено новых артдивизионов — бои ведутся теми силами, которые имеются в наличии. Прямо скажем — небогатыми силами»,— написал господин Ходаковский в Telegram.

«Конечно, мы несем потери. Мы так и не дождались обещанного подкрепления на Урожайном, которое должно было со дня на день подойти»,— рассказал командир «Востока».

Урожайное находится в Волновахском районе ДНР. 12 августа российские военкоры писали в Telegram, что украинские военные получили контроль над поселком. Позднее Владимир Рогов сообщил, что в поселке идут «тяжелые бои сверхвысокой интенсивности». По его словам, российские военные удерживают позиции в южной части Урожайного.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».