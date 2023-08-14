В Екатеринбурге продавца, торговавшую спиртным с метанолом, отправили в колонию

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в колонию 37-летнюю свердловчанку, продававшую спиртное с метанолом, от которого скончалась женщина. Как рассказали в пресс-службе прокуратуру по Свердловской области, в октябре 2021 года осужденная работала продавцом в торговом павильоне по ул. Академика Бардина в Екатеринбурге. Там она незаконно продала спиртосодержащую продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности.

Так, с 19 на 20 октября 2021 года она продала двум жителям Екатеринбурга не менее двух флаконов спиртосодержащей продукции объемом 0,1 литра каждый с содержанием метанола в концентрации, превышающей предельно допустимые значения. После употребления этой продукции скончалась женщина.

В итоге суд признал ее виновной по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека). Женщина признала свою вину частично. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомни, на прошлой неделе Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу о массовом отравлении поддельным алкоголем, жертвами которого стал 51 человек, из них 44 погибли. Шесть из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет. Позже депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за слишком «мягкого приговора».

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