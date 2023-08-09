Депутат Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за «незаконного» приговора продавцам спирта в Екатеринбурге

Руководитель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру РФ из-за «мягкого приговора» продавцам контрафактного спирта, от которого в Екатеринбурге погибли 44 человека. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Напомним, шестеро из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет, а еще один фигурант получил условный срок.

Депутат считает, что вынесенный приговор является «незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному». По его мнению, Генпрокуратура должна обжаловать решение суда в том числе для того, чтобы «у других злодеев, промышляющих подобным "бизнесом", не было сомнений, что за смерть людей им придется отвечать по всей строгости закона».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», массовое отравление контрафактным алкоголем в Екатеринбурге произошло осенью 2021 года. По данным правоохранительных органов, преступная группа занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 года, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе.

В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму на 0,05%. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.

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