Активы «Чек-Су ВК» будут выставлены на торги за 846,3 млн рублей

В рамках конкурсного производства компании «Чек-Су.ВК», созданной для разработки Усинского месторождения марганца в Кузбассе, на аукцион будут выставлены ее активы. Имущество разделено на 30 лотов, его начальная стоимость 846,3 млн руб. При этом 840 млн руб. – начальная стоимость имущества, находящегося в залоге у ВЭБ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nk-tv.net Фото: nk-tv.net

Стоимость самого крупного лота — 811,8 млн руб. Он включает различные объекты недвижимости, инженерных коммуникаций, земельные участки, оборудование, технику – все находится в Емельяновском районе Красноярского края. Порядок реализации имущества утвержден собранием кредиторов компании.

В 2020 году имущественный комплекс компании несколькими лотами был выставлен на торги. Их общая стоимость составила около 7 млрд руб. Однако желающих приобрести активы тогда не нашлось.

АО «Чек-Су.ВК» признано банкротом в декабре 2017 года с требованиями кредиторов на 16,3 млрд руб. Средства на разработку Усинского месторождения и строительство Енисейского ферросплавного завода в Красноярском крае компания привлекла у ВЭБа. После протестов жителей в Красноярске компания отказалась от проекта Енисейского завода и решила в 2015 году реализовать в Хакасии проект завода электролитического марганца мощностью 80 тыс. т в год. Однако инвестировать в него ВЭБ отказался.

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Оксана Павлова