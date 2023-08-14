Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Имущество пермского зоопарка перейдет в краевую собственность

Имущество муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк» будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края. Соответствующий законопроект внесен в городскую думу Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, в краевую собственность передадут вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, систему видеонаблюдения, а также птиц и зверей. Всего в перечне передаваемого имущества насчитывается более 300 позиций. Общая стоимость имущества превышает 20 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...