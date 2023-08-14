Имущество пермского зоопарка перейдет в краевую собственность

Имущество муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк» будет безвозмездно передано из собственности Перми в собственность Пермского края. Соответствующий законопроект внесен в городскую думу Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, в краевую собственность передадут вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, систему видеонаблюдения, а также птиц и зверей. Всего в перечне передаваемого имущества насчитывается более 300 позиций. Общая стоимость имущества превышает 20 млн руб.