Болтон заявил, что политика Байдена сдерживает контрнаступление Украины

Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины сдерживает ее контрнаступление, считает Джон Болтон, бывший помощник экс-президента Дональда Трампа по национальной безопасности. По его словам, причина неудач Киева заключается в «медленных, нерешительных и нестратегических поставках западной военной помощи».

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В колонке для The Wall Street Journal господин Болтон написал, что страх эскалации, а также политика Москвы привели к тому, что лидеры стран Запада проявляют «парализующую осторожность», а НАТО показывает «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины». Он считает, что это также объясняется «успешным сдерживанием со стороны Кремля».

Джон Болтон убежден, что отсутствие значительного прогресса Украины «стало результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России». «В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена»,— написал экс-чиновник, призвав Вашингтон пересмотреть стратегию в вопросе поставок вооружений Киеву.

С начала российской военной операции на Украине США одобрили выделение ей помощи более чем на $113 млрд. 10 августа Джо Байден запросил у Конгресса на эти цели дополнительные $13 млрд. В этом месяце украинские власти также начали переговоры с США по получению гарантий безопасности.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украину затаскивают в Индию».

Лаура Кеффер