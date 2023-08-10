Байден запросил у Конгресса дополнительные $13 млрд на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо о допрасходах на помощь другим странам в размере $40 млрд. Из этой суммы $13 млрд планируется направить на военную помощь Украине, еще $200 млн — на борьбу с ЧВК «Вагнер» и другими формированиями в Африке. Содержание письма передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Высокопоставленный чиновник администрации уточнил агентству, что сумма охватывает потребности за первый квартал 2024 финансового года. Кроме помощи Украине и борьбы с ЧВК «Вагнер» средства будут направлены на международные нужды, обеспечение безопасности границ и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В ответ на вопрос о критике со стороны республиканцев за то, что запрос нарушает соглашение о лимите госдолга, собеседник агентства сказал, что соглашение не запрещает запросы об экстренном финансировании. «Предстоит проделать большую работу, но мы надеемся на нашу способность объединиться»,— сказал он.

В начале июня США грозил дефолт из-за отказа республиканцев, которые контролируют Палату представителей, повысить потолок госдолга. В конце мая демократы из Белого дома достигли соглашения с Палатой представителей. Согласно ему, действие потолка госдолга будет заморожено до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов.

Подробнее — в материале «Ъ» «У США отошла вторая ступень».

Олеся Павленко