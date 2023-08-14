Следствие не нашло события преступления в «пропаже» группы туристов

СУ СКР по Пермскому краю завершило доследственную проверку, которая проводилась после объявления о пропаже туристической группы на реке Усьве. Как стало известно «Ъ-Прикамье», в итоге следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтеррбез Пермского края Фото: Минтеррбез Пермского края

Напомним, группа из 22 человек сплавлялась по реке от поселка Средняя Усьва до поселка Усьва. 10 июля близкие туристов сообщили, что группа не вышла на конечный пункт маршрута. После этого власти начали масштабную поисковую операцию, в которой участвовали сотрудники МЧС, краевой службы спасения, полицейские и добровольцы. К поиску привлекли вертолет. В итоге туристов обнаружили примерно на середине маршрута.

Собеседники в туристическом сообществе говорят: члены группы были весьма удивлены, что их ищут. По словам источников, спасателям и следователям участники сплава рассказали, что шли в графике и не собирались возвращаться 9 июля, но их близкие поняли планы группы иначе. В итоге они потеряли туристов и сообщили в МЧС.