Территорию института Вавилова в Петербурге приспособят под жилье

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт–Петербурга одобрила перевод участков на Биржевой линии, д. 8-10, литера А и д. 12, литера М, где сейчас расположен комплекс зданий ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», в зону среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В протоколе заявку предлагается "учесть в редакции комиссии".

Ранее комплекс из семи зданий ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» общей площадью 6 тыс. кв. м. был выставлен на торги. Его приобрела за 302 млн рублей единственная участвовавшая в тендере компания ООО «Арсенал-6», связанная с семьей миллиардеров Лаптевых.

Эксперты считают, что комплекс может быть использован под офисы или апартаменты в текущем состоянии или реконструирован.