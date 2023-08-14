В Приморье из-за наводнений эвакуировано 2,8 тыс. человек

В Приморском крае продолжается ликвидация последствий наводнения. Из зоны подтоплений эвакуированы около 3 тыс. человек. Подтоплены 4,6 тыс. жилых домов. Приморский Гидрометцентр ожидает, что 17 августа юго-восточнее региона пройдет новый тайфун, который вновь принесет сильные дожди в Приморье.

Партия оборудования, предназначенной для ликвидации последствий наводнения, прибыла сегодня, 14 августа, в Приморский край из Сахалинской области. «Во Владивосток с Сахалина прибыл первый борт с тепловыми пушками, генераторами, насосами и другими средствами для откачки воды и просушки помещений в пострадавших от паводка районах Приморья»,— сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По информации пресс-службы правительства региона, все полученное оборудование направлено в Красноармейский округ. «Там груз будет распределен по наиболее пострадавшим от паводка населенным пунктам,— говорится в сообщении. Сегодня также ожидается партия помощи с Камчатки.

По информации региональных властей, в Приморье начался спад воды, но все еще отсутствует дорожное сообщение с 28 населенными пунктами. Наиболее сложная ситуация в Уссурийском городском округе, здесь затоплены дороги связывающие с населенными пунктами Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Корсаковка, Кроуновка и Яконовка.

Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Обильные осадки привели к наводнению. По данным Примгидромета, общий подъем воды за паводок составил на большинстве рек 1,0–3,9 м, на реке Спасовка 5,0 м, в бассейне реки Раздольной 6,0–8,0 м.

По последней информации властей Приморья, в 29 населенных пунктах края подтоплено 16 многоквартирных, 4604 частных домов и 5555 придомовых территорий. В пяти населенных пунктах нарушено электроснабжение, еще в 11 муниципальных образованиях есть перебои с сотовой связью.

В аварийно-восстановительных работах принимают участие 719 человек, используется 251 единица техники и 40 плавсредств, сообщил министр по делам ГОЧС края Александр Златкин. Работают восемь лодочных переправ в Красноармейском, Уссурийском, Октябрьском округах. Эвакуированы 2783 человека, из них 582 ребенка. По словам министра, паводковая обстановка на территории региона в настоящее время нормализуется.

Леонид Уварчев; Алексей Чернышев, Владивосток