«Коптевских» вернули в Коптево

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд не стал рассматривать уголовное дело предполагаемых участников действовавшей в столице в 1990-х годах коптевской ОПГ Сергея Замараева (Мэлс) и Владимира Бажанова (Боцман), передав материалы в Коптевский райсуд. В качестве одного из лидеров ОПГ в деле фигурирует Сергей Зимин (Зема), сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Зема, следы которого потерялись в 2000 году в Испании, по данным правоохранителей, возглавил «коптевских» тремя годами ранее, а Мэлс был у него ближайшим помощником и телохранителем.

Судья Мосгорсуда, рассмотрев ходатайство адвокатов, изменил подсудность дела, направив его в Коптевский райсуд.

Сергея Замараева и Владимира Бажанова в СКР считают активными участниками коптевской ОПГ, действовавшей в столице в 1990-е годы и насчитывавшей в лучшие для нее дни до полутора сотен человек. Создана она была братьями Александром и Василием Наумовыми. В криминальной среде их звали Наум-старший и Наум-младший, хотя по возрасту второй был старше первого. Поскольку оба много лет занимались борьбой, то и в группировку поначалу набрали в основном бывших спортсменов, проживавших в московском районе Коптево, а также подмосковном Долгопрудном. Наум-старший осуществлял общее руководство ОПГ, которая за короткий срок взяла под криминальный контроль десятки фирм, Петровско-Разумовский рынок, а также рынок автомобилей и автозапчастей «Тенэко».

Наумова-старшего убили в марте 1995 года, а его брата, который принял лидерство в ОПГ,— в январе 1997 года, причем поблизости от Петровки, 38. Считается, что убийство обоих — дело рук их бывших союзников из курганской группировки.

Как следует из материалов дела, братья Наумовы создавали свою банду «в целях нападений на граждан и организации, подчинения себе ряда коммерсантов и незаконного систематического получения от них денег и другого имущества».

Так, 13 февраля 1996 года господин Замараев, говорится в деле, вместе с бывшими спецназовцами Александром Пустоваловым (Саша-солдат) и Маратом Полянским, входившими в состав дружественной ореховской группировки, участвовал в убийстве авторитетного бизнесмена Владимира Кутепова (Кутеп). Организаторами преступления следствие считает Наума-младшего и еще одного активного участника коптевской ОПГ Сергея Зимина, сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Мотивом убийства послужил переход Кутепа из коптевской группировки в конкурирующую с ней мазуткинскую. Недовольство поведением Кутепа высказывали и лидеры «ореховских», предоставившие для совершения убийства своих киллеров.

Мэлс, по материалам дела, сидя в автомобиле «Таврия», несколько дней следил за домом на Просторной улице, где проживал господин Кутепов, и рассчитывал график его передвижений. Все данные передавались Пустовалову и Полянскому (оба осуждены на длительные сроки).

13 февраля около 15 часов, говорится в деле, Мэлс на «Таврии» и «ореховские» на ВАЗ-2109, вооруженные американским пистолетом Smith & Wesson CW 9F, а также испанским Astra, караулили Кутепа около подъезда. Замараев сообщил киллерам по рации, что «авторитет» выходит на улицу. Покушение едва не сорвалось из-за внезапно появившегося милицейского автомобиля. Мэлс предпочел уехать, но «ореховские» подождали, пока милиционеры скроются за поворотом, вышли из «девятки», догнали Кутепа и у дома 10 на Малой Черкизовской выпустили в него шесть пуль, не забыв про контрольный выстрел в голову.

Еще один эпизод дела относится к январю 1998 года, когда Сергей Зимин, по данным СКР, ставший к тому времени лидером «коптевских», распорядился убить «авторитета» из тушинской ОПГ Вячеслава Степанова (Убогий). Мотивом преступления, по версии следствия, стал раздел сфер криминального влияния на территории Северного административного округа Москвы. Причем к этому времени Зема, как и лидеры ореховской ОПГ, опасаясь за свою жизнь, перебрался в Испанию. Его ближайший соратник по банде, выполнявший одно время и функции телохранителя Сергей Замараев, говорится в деле, решил лично выполнить приказ своего босса. Впрочем, помочь Мэлсу вызвались, по данным следствия, Владимир Бажанов и еще пятеро «коптевских». Боцман должен был увезти киллера с места убийства на своей «девятке». Остальным было предписано вести наблюдение и предупредить, если возникнут какие-нибудь сложности.

Замараев хорошо знал Степанова и пригласил его вечером 12 января 1998 года посидеть в баре «Долина» (Новопетровская улица, 6). Поговорив полтора часа, они расстались возле входа в заведение, после чего, сев в машину, Мэлс тут же передал своим подчиненным по рации приметы Степанова. Когда «авторитет» подошел к своей иномарке, его, по данным следствия, расстрелял из автомата Калашникова член коптевской группировки Андрей Теплянский (был убит в том же году). При этом киллер попал и в проезжавший мимо трамвай 23-го маршрута. В результате одна из пассажирок погибла, еще трое были ранены.

По итогам расследования действия Сергея Замараева были квалифицированы как умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 102 УК РСФСР), соучастие в убийстве двух и более лиц, сопряженном с бандитизмом (ст. 105 УК РФ). Владимиру Бажанову инкриминировано участие в банде (ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ).

52-летний Мэлс и 50-летний Боцман — одни из немногих участников коптевской ОПГ, кому удалось дожить до сегодняшнего дня. Большинство были убиты в конце 1990-х годов. Следы Сергея Зимина затерялись в Испании в 2000 году. Не исключается, что он также мог стать жертвой бандитских разборок, но поскольку его тело не было найдено, то он и сейчас числится в розыске и заочно арестован.

Владислав Трифонов