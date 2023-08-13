Белоруссия и Россия прорабатывают детали создания совместного самолета

В 2023 году началась проработка вопроса производства белорусско-российского самолета, проект находится на стадии межправительственного согласования. Об этом рассказал главный инженер 558-го Авиационного ремонтного завода Андрей Тучин. По его словам, его предприятие уже обсуждает с российским партнером все технические моменты.

«Конечно, я думаю, что это перспектива достаточно ближайшего времени … Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами»,— сообщил господин Тучин в эфире белорусского СТВ, отметив, что предприятия—исполнители проекта «уже углубляются даже в детали».

558-й Авиационный ремонтный завод — одно из крупнейших в СНГ предприятий по ремонту и модернизации современной боевой техники, располагается в городе Барановичи. С начала военной операции находится под санкциями Великобритании, всех стран Евросоюза, Канады, США и ряда других стран.

В июле этого года руководством 558-го Авиационного ремонтного завода и Уральского завода гражданской авиации подписан план мероприятий по разработке и серийному производству в Белоруссии двухмоторного 19-местного самолета. Об этом сообщал белорусский Госкомвоенпром.

Тогда же глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что этот самолет будет сертифицирован в 2027 году, а его коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году. По данным 66.ru, самолет совместного производства должен будет заменить чешский L-410.

Мария Федотова