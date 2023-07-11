Мантуров пообещал запустить в эксплуатацию новый самолет для местных линий в 2028 году

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый 19-местный российско-белорусский пассажирский самолет будет сертифицирован в 2027 году. Его коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году.

«2027 год — это сертификация этого самолета. С 2028 года — коммерческая эксплуатация»,— сказал господин Мантуров журналистов на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге (цитата по «РИА Новости»).

Двухмоторный 19-местный пассажирский самолет — проект Уральского завода гражданской авиации и белорусского «558 Авиационного ремонтного завода». 10 июля был подписан план мероприятий по производству этого самолета.

По данным 66.ru, речь идет о разработке и производстве самолета, который должен заменить чешский L-410. В 2016 году УЗГА локализовал производство L-410 в особой экономической зоне «Титановая долина».

Олеся Павленко