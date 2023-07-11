Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мантуров пообещал запустить в эксплуатацию новый самолет для местных линий в 2028 году

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый 19-местный российско-белорусский пассажирский самолет будет сертифицирован в 2027 году. Его коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году.

«2027 год — это сертификация этого самолета. С 2028 года — коммерческая эксплуатация»,— сказал господин Мантуров журналистов на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге (цитата по «РИА Новости»).

Двухмоторный 19-местный пассажирский самолет — проект Уральского завода гражданской авиации и белорусского «558 Авиационного ремонтного завода». 10 июля был подписан план мероприятий по производству этого самолета.

По данным 66.ru, речь идет о разработке и производстве самолета, который должен заменить чешский L-410. В 2016 году УЗГА локализовал производство L-410 в особой экономической зоне «Титановая долина».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...