Нефтяники недоперерабатывают

Российским нефтекомпаниям в августе пока не удается увеличить нефтепереработку. Так, за первую треть месяца на НПЗ было поставлено в среднем 765 тыс. тонн в сутки, в июле было чуть больше — 769 тыс. тонн в сутки. В условиях роста цен на нефть и ослабления рубля стоимость топлива весь месяц держится у цены, при которой обнуляется демпфер. Не исключено, что компаниям придется во второй половине августа увеличивать переработку, поставки на биржу во избежание утраты демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Нефтепереработка в РФ за девять дней августа остается на уровне июля. Так, по словам источников “Ъ”, знакомых со статистикой, российские НПЗ в этом месяце поставили на переработку 764,5 тыс. тонн нефти в сутки против 769,1 тыс. тонн в июле. Нефтяникам выгодно сохранять высокий уровень нефтепереработки в условиях рекордных оптовых цен на нефтепродукты в РФ, а также ожиданий по выплате за август максимальных в этом году демпферных субсидий. Демпфер должен резко вырасти в этом месяце за счет девальвации рубля и увеличения цен на нефть, при этом уже в сентябре он сократится вдвое из-за изменения законодательства.

Предполагалось, что сохранение высокого уровня переработки позволит российским нефтекомпаниям не снижать добычу нефти в РФ из-за объявленного сокращения экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки в августе. По данным Kpler, морской экспорт нефти сохраняется на уровне 3,1 млн б/с. Россия больше не раскрывает официальные данные о своей добыче нефти.

Биржевая стоимость бензина АИ-92 в августе находится рядом с ценой отсечения в 62,59 тыс. руб. за тонну, при превышении которой (в среднем за месяц) обнуляется демпфер. В некоторые дни месяца стоимость топлива уже превышала этот предел, поэтому в случае, если цены не упадут, нефтяные компании стоят перед реальной угрозой потери многомиллиардных выплат по демпферу за август.

Таких случаев на практике пока не было, но ряд собеседников “Ъ” считают такое развитие событий вероятным. Один из собеседников предполагает, что во второй половине августа нефтяники будут наращивать переработку и поставки бензина на биржу, чтобы «чуть остудить» стоимость топлива, которая находится недалеко от цены отсечения.

По данным СПбМТСБ, 11 августа стоимость АИ-92 снизилась на 0,34%, до 62,24 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива вновь установила рекордное значение, подорожав на 1,7%, до 64,3 тыс. руб. за тонну.

Ситуация с ростом цен на топливо может обостриться в сентябре, когда спрос еще будет высоким, а НПЗ начнут масштабные ремонты. Несмотря на то что регуляторы недовольны ростом цен на топливо, пока ни одной радикальной меры для предотвращения роста цен так и не было принято, хотя в течение лета обсуждались различные варианты ограничения экспорта бензина.

При этом цены на бензин на заправках повышаются каждую неделю, и их рост уже превышает уровень инфляции. «Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания»,— полагают в Минэнерго.

Первичная переработка сырья в июле и августе 2023 года незначительно выше, чем год назад. Однако выработка бензина в последние месяцы, равно как и его отгрузка на внутренний рынок, существенно отстает от прошлогодних уровней, напоминает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Он отмечает, что это происходит в том числе из-за высокой эффективности экспорта нефтепродуктов из России.

По словам господина Турукалова, летом прошлого года были значительные проблемы с экспортом нефтепродуктов, но в конце 2022 года их удалось решить. Он замечает, что на август 2023 года был запланирован ряд ремонтов, однако некоторые работы были перенесены на более поздние сроки — это помогло поддержать высокий объем переработки в августе.

В сентябре ситуация на рынке может ухудшиться из-за профилактических работ на НПЗ, считает Михаил Турукалов. В сентябре ожидается больше ремонтов на заводах «Роснефти», ЛУКОЙЛа и ряда менее крупных переработчиков, ситуация усугубляется из-за задержек выхода из ремонтов Астраханского ГПЗ и Сургутского ЗСК «Газпрома».

Дмитрий Козлов