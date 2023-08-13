Загреб поможет Киеву символически

Состоявшиеся в конце минувшей недели в румынском Галаце международные переговоры по поиску альтернативных маршрутов вывоза украинского зерна (см. “Ъ” от 12 августа) актуализировали анонсированную накануне договоренность Украины с Хорватией о том, что та станет ключевым хабом для зернового экспорта Киева. Между тем обнародованные в балканских СМИ данные свидетельствуют, что ни единственный хорватский порт на Дунае Вуковар, ни транспортная инфраструктура страны, ни порты Хорватии на Адриатике не в состоянии обеспечить вывоз украинского зерна. А хорватско-украинскую договоренность эксперты считают «символичным жестом поддержки» Киева со стороны Загреба. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Переговоры в румынском порту Галац с участием представителей США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии с целью проложить альтернативные маршруты экспорта украинского зерна актуализировали недавнюю договоренность Украины с Хорватией о том, что та станет ключевой точкой такого экспорта. Об этой договоренности было объявлено в начале августа, после встречи глав МИДов двух стран Гордана Грлич-Радмана и Дмитрия Кулебы в Киеве.

Подразумевалось, что украинское зерно будет доставляться по Дунаю до Хорватии, а уже из ее портов по Адриатике развозиться по всему миру.

Между тем появившиеся в последние дни в балканских СМИ данные и результаты исследований ставят под сомнение реальность реализации такой договоренности.

Мощности единственного хорватского порта на Дунае Вуковара ограниченны, он может пропускать лишь 1,2 млн тонн грузов в год. Потребности же Украины Евросоюз оценивает в 30 млн тонн вывоза зерна. Кроме того, в Вуковаре сегодня есть только одно зернохранилище скромной мощностью 10 тыс. тонн.

С доставкой зерна из Вуковара до хорватских портов на Адриатике Риеки, Сплита, Задара или Шибеника тоже неизбежны проблемы.

Специалисты подсчитали, что для перевозки фурами только 1 млн тонн потребовалось бы более 20 тыс. машин, что делает такую транспортировку нереальной.

Остается железная дорога. Но в Управлении хорватского железнодорожного транспорта откровенно признают, что не в состоянии перевозить сегодня значительное количество грузов. А эксперты поясняют, что начавшаяся в Хорватии реконструкция железных дорог займет годы и потребует огромных средств.

Наконец, среди всех хорватских портов на Адриатике вывоз украинского зерна мог бы реально осуществляться только через Риеку, мощности которой ограниченны. Транспортировка же через Сплит, Задар или Шибеник, по оценке специалистов, сегодня нерентабельна из-за неудовлетворительного состояния подъездных путей.

Таким образом, хорватские эксперты сходятся во мнении, что вывоз украинского зерна в необходимых объемах через бывшую югославскую республику сегодня нереален и стать «ключевой точкой зернового экспорта Украины» у Хорватии вряд ли получится. А хорватско-украинскую зерновую договоренность эксперты считают не более чем «жестом поддержки» Киева со стороны Загреба. «Хорватия хотела выразить солидарность с Украиной, показать, что она на ее стороне, поддерживает ее. Это, скорее, символический жест поддержки»,— говорит бывший министр экономики хорватского правительства, профессор Загребского университета Любо Юрчич.

Кстати, со схожих позиций Хорватия подходит и к оказанию военной помощи Киеву. Эксперты считают ее малозначимой с военной точки зрения. В мае Хорватия безвозмездно передала Украине 14 вертолетов Ми-8.

Впрочем, роль Хорватии на украинском направлении может стать более заметной осенью. В октябре Загреб организует у себя Международную донаторскую конференцию по разминированию на Украине.