Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При стрельбе в иранской мечети погибли четыре человека

В результате атаки в мечети Шах-Черах в иранском Ширазе погибли четыре человека. Нападавший задержан. По данным Tasnim, преступников было двое, второй сумел скрыться.

Один из них проник в святыню и открыл стрельбу по находящимся там людям. Также стрельба велась у входа. Погибли два служителя и два паломника, сообщает IRNA. Семь человек получили ранения, передает IRIB News. Территорию вокруг мечети оцепили сотрудники сил безопасности.

По данным BBC, ответственность на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Мавзолей Шах-Черах служит усыпальницей братьев имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда. Построен в XIV веке.

Несколько месяцев назад в результате атаки на святыню погибли 13 человек, более 20 были ранены, напоминает SahebKhabar.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...