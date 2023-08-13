При стрельбе в иранской мечети погибли четыре человека

В результате атаки в мечети Шах-Черах в иранском Ширазе погибли четыре человека. Нападавший задержан. По данным Tasnim, преступников было двое, второй сумел скрыться.

Один из них проник в святыню и открыл стрельбу по находящимся там людям. Также стрельба велась у входа. Погибли два служителя и два паломника, сообщает IRNA. Семь человек получили ранения, передает IRIB News. Территорию вокруг мечети оцепили сотрудники сил безопасности.

По данным BBC, ответственность на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Мавзолей Шах-Черах служит усыпальницей братьев имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда. Построен в XIV веке.

Несколько месяцев назад в результате атаки на святыню погибли 13 человек, более 20 были ранены, напоминает SahebKhabar.

Мария Федотова