В Молдавии осквернили памятник советским воинам

В молдавском селе Корпач, расположенном на севере страны в Единецком районе, осквернен памятник советским воинам. На нем изобразили символ профашистской румынской партии, сообщил председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. За последние десять лет памятник подвергался атакам вандалов пять раз, сообщается в Telegram-канале «Солдат Победы».

Telegram-канал опубликовал фото оскверненного монумента. Помимо символа профашистской политической партии «Железная гвардия» желтой краской на постамент нанесена надпись на румынском языке: «Pe aici au trecut ocupanii» («Здесь прошли оккупанты»).

Памятник установлен в честь выхода советских войск на госграницу в марте 1944 года. Его обливали краской, крушили гранитную плиту. Виновные ни в одном из случаев найдены не были, сообщает «Солдат Победы».

Мария Федотова