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Коммерсантъ FM
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МИД Британии предупредил о возросшей угрозе террористических атак в Швеции

Министерство иностранных дел Великобритании в своих рекомендациях предупредило сограждан о растущей угрозе террористических атак в Швеции. Министерство отметило, что шведские власти успешно предотвратили ряд запланированных нападений.

«Во всем мире существует повышенная угроза террористических атак против интересов Великобритании и британских граждан со стороны групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтом в Ираке и Сирии»,— говорится в памятке, размещенной на сайте британского правительства.

«Весьма вероятно, что террористы попытаются совершить теракты в Швеции. Нападения могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами»,— отмечается в документе.

10 августа глава антитеррористического подразделения Национального управления оперативной полиции Швеции Магнус Шёберг заявил, что его страна наряду с Данией и Нидерландами стала приоритетной целью для подозреваемых в терроризме после акций сожжения Корана.

В шведской столице подобные акции проходили неоднократно. 21 января перед турецким посольством прошла акция сторонников ультраправой партии «Жесткий курс», в ходе которой был сожжен Коран. 31 июля в Стокгольме состоялась акция с сожжением Корана перед зданием шведского парламента на площади Минтторгет. Дания из-за акций с сожжением Корана усилила погранконтроль.

Мария Федотова

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